Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 4 de setembro de 2025

Tarifaço

‘Alternativa para negociar o tarifaço’ (Opinião, ontem). Antes de negociarmos o maldito, covarde, vingativo e até canalha tarifaço, precisamos ter a consciência plena e absoluta de que estamos tratando não com o presidente dos Estados Unidos e sim com o candidato único a dono do mundo. Donald Trump é semialienado funcional que nos lembra a canção Sampa, de Caetano Veloso: “É que Narciso acha feio o que não é espelho”. Trump, com seu tarifaço, se esquece de que o mesmo trará prejuízos para os próprios Estados Unidos, porém, como é um megalomaníaco contumaz, não se importa, pois só quer mandar e ter o domínio do universo. Só que a soberania do Brasil não pertence a ele ao rei Trump e sim aos brasileiros, pois, como diz nosso histórico, Deus é brasileiro!





Cecél Garcia - Santo André

PIB

Mesmo com o governo federal gastando acima do que deveria, o que vem prejudicando o equilíbrio fiscal, confirmam-se as projeções dos especialistas de que a economia brasileira, depois de primeiro trimestre crescendo de forma robusta, 1,3%, no segundo trimestre registra alta de apenas 0,4%. O setor agropecuário, que no primeiro trimestre cresceu 12,3%, no segundo recuou 0,1%. Nível de investimentos caiu 2,2%, mantendo taxa de pífia de 16,8%, quando o ideal é de 25%. Já o consumo das famílias, que cresceu 1% no primeiro trimestre do ano, neste segundo trimestre teve alta de apenas 0,5%. Na realidade, com esse governo surdo, que não ouve alertas dos especialistas e despreza equilíbrio das contas públicas, no rastro da desconfiança do mercado, a economia perde o fôlego e, longe do PIB (Produto Interno Bruto) de 3,4% de 2024, neste ano, infelizmente, não deve passar dos 2,2%.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Lei Magnitsky

Se Lula, em campanha, não descer do palanque, o bicho vai pegar. O Banco do Brasil será a primeira vítima. Que Lula demonize e agrida Trump e ignore o tarifaço, mas respeite a Lei Magnitsky. Lula não pode macular o BB, fundado em 12 de outubro de 1808. Com rica história no desenvolvimento brasileiro, merece respeito, não pode sofrer restrições e multas. Lula, seja sensato, se for desobedecer à Magnitsky, antes faça com que o ministro Alexandre de Moraes e os demais (se houver) abandonem o BB, o que deveria ter feito há muito tempo.





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





São Bernardo FC

‘Tigre estreia sábado na reta final da Série C’ (Esportes, ontem). Avante, São Bernardo FC! Vocês são o Grande ABC no Campeonato Brasileiro. Vamos garantir o acesso saindo com goleada contra o Londrina. Não nos decepcione.

Soraia C. Pêra - São Bernardo