Vereadores fora de foco

Sessões legislativas municipais deveriam ser espaços dedicados à análise de demandas que afetam diretamente a vida do cidadão, mas não é isso o que vem ocorrendo no Grande ABC. Tome-se como exemplo o episódio de ontem em São Bernardo. Trocas de acusações e tumultos em torno de moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu por tentativa de golpe de Estado, ilustram bem esse desvio de propósito. Não se trata de proibir os vereadores de opinarem sobre temas nacionais, mas de questionar a relevância prática de tais discussões para quem depende de melhorias no transporte público, de mais segurança nos bairros ou da redução da burocracia para, por exemplo, abrir uma empresa.

Enquanto o plenário se perde em disputas ideológicas, problemas reais ficam sem respostas. O fato de vereadores gastarem tempo com o julgamento do ex-presidente na Suprema Corte expõe a distância entre a pauta política e a realidade. É legítimo que políticos tenham posicionamento sobre o que ocorre no País, mas o que a absolvição ou a condenação de Bolsonaro pode alterar no dia a dia do contribuinte de São Bernardo? Essa dissociação fragiliza a confiança da população no Legislativo. O caso está sendo analisado na instância apropriada, a Justiça, e não deve – nem vai – levar em conta a opinião de legisladores são-bernardenses. Afinal, a Constituição preconiza a independência entre poderes.

Não faltam exemplos de temas que poderiam ocupar as sessões: fiscalização da aplicação de recursos da saúde, cobrança por maior eficiência no transporte, acompanhamento da manutenção de escolas e creches, discussão de políticas ambientais, além de incentivos à geração de empregos e ao comércio local. São pautas que dialogam diretamente com a vida do morador. A escolha entre investir tempo em disputas partidárias distantes ou em soluções que transformem a realidade urbana revela a prioridade de cada parlamentar. A sociedade, que enfrenta filas nos postos de saúde e dificuldades no dia a dia, espera que seus representantes dediquem a tribuna àquilo que pode, de fato, melhorar a cidade.