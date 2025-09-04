Talvez muitos não saibam, mas a sede deste jornal fica na Rua Catequese, no Centro de Santo André. Parece estranho, não sabemos bem por que a rua leva este nome. Provavelmente herança de tempos em que os jesuítas passaram por aqui. Pode ser que nalguma igrejinha, ali, naquela região, se ministravam catequeses.

Catequese é palavra que vem do grego, significa, informar, instruir, ensinar na doutrina cristã, como faziam os jesuítas, a partir das Escrituras sagradas (cf. At. 21,21-14;1Cor 14,19). Após receber o anúncio de Jesus Cristo, através da evangelização, seguia-se a catequese. Ou seja, a instrução minuciosa e sistemática sobre os conteúdos da fé cristã. Assim, catequese é a iniciação à vida cristã, de forma organizada, expondo as verdades da fé, transmitida oralmente.

Mediante a catequese, o cristão é introduzido no conhecimento dos mistérios da salvação, revelados por Jesus Cristo, na vivência da liturgia, no estilo de vida individual e social cristão e o que é muito importante, na vida comunitária. Não existe cristianismo sem comunidade cristã, sem a Igreja. Para nortear este processo, existe o “Catecismo da Igreja Católica” que é uma exposição das verdades da fé, de forma mais intelectual. Porém, a catequese tem uma dimensão litúrgica, sacramental e mística. Também tem um aspecto testemunhal que conduz à prática do que se crê.

Neste tempo de secularização, a catequese apresenta um forte apelo ao testemunho de Jesus, sua vida e atuação, que devem ser imitadas pelos que o seguem. Existe sede de transcendente, de espiritualidade e vida contemplativa nas pessoas. O tempo passa, a vida se esvai na rotina do dia a dia, a busca por um sentido da vida está mais que nunca presente nas pessoas. Numa sociedade “líquida”, existe busca por algo que não passa e possa preencher o vazio do coração.

Vivemos numa cultura pós-moderna, de inegável progresso científico e tecnológico que orgulha a humanidade. No entanto, há desorientação nas pessoas, sede de sentido para a vida, em meio ao crescimento dos suicídios, baixa natalidade, violência. Este sentido não é encontrado na tecnologia nem nos manuais de autoajuda. O ser humano percebe que a vida não se esgota no aquém. Existe vida após esta vida: mistério.

A catequese, que também se pode chamar processo de “iluminação”, trata deste mistério que nos foi revelado por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é capaz de tocar as fibras mais íntimas e profundas da alma humana e lhe dar paz e alegria!

Aqui na Diocese de Santo André, nas paróquias e comunidades católica, existem centenas de catequistas que ministram catequeses às crianças, jovens e adultos. Muitos deles, oitocentos, foram investidos pela primeira vez no Ministério de Catequista, neste último domingo de agosto, em missa realizada no ginásio da FEI, em São Bernardo do Campo. Eles se prepararam durante três anos para esta investidura, instituída pelo Papa Francisco. Nesta mesma ocasião foi lançado o Diretório Diocesano de Catequese, um subsídio oficial da Diocese para orientar o trabalho catequético.

Parabéns a todos os catequistas de nossa Igreja diocesana, que celebraram o seu dia neste último domingo de agosto.

Coragem, em frente: “tudo vale a pena, quando a alma não é pequena”!

Dom Pedro Carlos Cipollini é bispo diocesano de Santo André.