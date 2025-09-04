Moção a Bolsonaro provoca bate-boca na Câmara de São Bernardo

Uma moção de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desencadeou bate-boca, nesta quarta-feira (3), na Câmara de São Bernardo. Após sugerir a homenagem, a vereadora Nina Braga (PL) acusou uma munícipe de chamá-la de “golpista” e “safada”, recebendo a seguir o apoio de Luiz Henrique Watanabe (PRTB), pedindo voz de prisão à mulher. Logo depois, o parlamentar Ananias Andrade (PT) foi em direção a outra pessoa, alegando que foi chamado de “maconheiro”. Ambos os manifestantes negaram as ofensas e ninguém foi preso.

Quando a sessão aparentava calmaria, pela primeira vez neste ano sem projeto do Executivo para ser analisado em plenário, Nina Braga conseguiu as assinaturas necessárias para colocar o requerimento em regime de urgência à votação. A parlamentar alega que Bolsonaro é alvo de perseguição política, ao mesmo tempo em que o ex-presidente é julgado no STF (Supremo Tribunal Federal), em Brasília, por participação na tentativa de golpe de Estado após os resultados das eleições de 2022.

Depois do embate com Ananias, crítico ferrenho a Bolsonaro, a vereadora, de costas ao auditório, ouviu em alto e bom som as palavras “golpista” e “safada”. Imediatamente, a liberal se virou, pegou o celular e fez um vídeo selfie. Em seguida, recebeu apoio de Watanabe, que quis dar voz de prisão à munícipe Inês Cristina de Castilho, que negou o direcionamento de tais palavras à pessoa da liberal, e sim ao requerimento apresentado, ao ser interpelada por assessores da parlamentar.

Nina Braga cobrou da GCM (Guarda Civil Municipal) que requeresse os documentos de Inês, abordada minutos depois. A manifestante recebeu apoio de vereadores petistas, como a presidente da Casa, Ana Nice, e de Ananias, que discordaram da medida. Em seguida, o petista cobrou a mesma postura dos agentes a outro manifestante, o caminhoneiro Elton Militão, presente no auditório com gritos contra o parlamentar, acusado de apoiar a Marcha da Maconha, entre outras críticas.

Segundo Ananias, Militão o teria chamado de “maconheiro”, situação negada pelo caminhoneiro, sob justificativa de que apenas havia citado o apoio do vereador ao movimento por causa de uma publicação na página do petista, defendendo o tratamento medicinal da cannabis. No fim, a sessão foi encerrada com muito bate-boca e sem o requerimento de apoio a Bolsonaro votado.

LEIA TAMBÉM:

Advogado de Bolsonaro diz ter tido pouco acesso às provas e critica prazo curto

Governo segura Plano Diretor, aguardado para o fim de agosto