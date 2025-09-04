CEU: ensino, cultura, esporte e... churrasco

O prefeito Marcelo Oliveira (PT) conversava animadamente, dia desses, em uma de suas agendas em Brasília, com o ministro Camilo Sobreira de Santana (Educação) sobre o projeto de implementação do CEU (Centro Educacional Unificado) que, na campanha pela reeleição, em 2024, o petista prometeu construir no Jardim Zaíra. O auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explicava ao visitante sobre a importância do equipamento, que reúne em um só endereço salas de aula, quadras poliesportivas e espaços para as mais variadas expressões artísticas, como teatro. Foi quando o mauaense sugeriu que se incluísse na unidade uma churrasqueira. “Churrasqueira?”, questionou o anfitrião. “Oxi, claro! Quer coisa melhor que uma churrasqueira? Durante a semana a criançada estuda; nos fins de semana, a família assa uma carne”, justificou Oliveira. Camilo riu e concluiu: “Só podia ser mesmo ideia de cearense”. O prefeito, na verdade, nasceu em Mauá, mas os pais dele são de Araripe e Potengi, região da Serra do Cariri. Já o ministro é do Crato, terra de Padre Cícero.

BASTIDORES

Muralha Paulista

O prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB - foto), anunciou que, nos próximos 30 dias, a cidade passará a integrar mais uma etapa do programa estadual Muralha Paulista, entrando na fase inicial da tecnologia de reconhecimento facial. A iniciativa foi confirmada após conversa com o secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite (Progressistas). Atualmente, o município já conta com um sistema de reconhecimento de placas de veículos e se prepara para ampliar o monitoramento com a aquisição de mais 900 câmeras.

Cidadã Benemérita

De autoria do vereador Pery Cartola (Cidadania), a Câmara de São Bernardo aprovou ontem projeto de decreto legislativo que concede à Nadir Abreu, agente da GCM (Guarda Civil Municipal), o título de cidadã benemérita por salvar uma criança de quatro anos de um incêndio no último dia 26 de agosto, no bairro Alves Dias. A guarda adentrou o imóvel em chamas e conseguiu localizar o menino, salvando-o em seguida. O vereador classificou o ato como heroico, “marcado por altruísmo e compromisso com a vida”, ao justificar a honraria.

União pelos comerciantes

Depois de mal-estar entre a GCM de Diadema e comerciantes, os vereadores da base do prefeito Taka Yamauchi (MDB) e o secretário de Governo, Marcos Michels (PL), se reuniram ontem com uma comissão de representantes do segmento, a fim de firmar compromisso público de que não haverá perseguição aos comércios e músicos. “Sou filho de comerciantes, já sofri bastante com as perseguições da Guarda e não iremos tolerar excessos da corporação, assim como também não permitiremos bagunça e desordem de festas clandestinas”, disse o líder de governo, Juninho do Chicão (Progressistas).

Proteção animal

A deputada estadual Carla Morando (PSDB) elaborou um projeto de lei que institui o Fundo Nacional de Proteção, Defesa e Bem-Estar dos Animais Silvestres e Domésticos, de iniciativa popular. De acordo com a parlamentar, a proposta objetiva permitir que pessoas físicas e jurídicas destinem parte do Imposto de Renda para financiar ações diretas de proteção animal, custear abrigos, resgatar animais feridos, investir em castração, educação, entre outras ações. “Precisamos de 1% do eleitorado brasileiro, isso significa mais de 1,6 milhão de assinaturas distribuídas em pelo menos cinco Estados”, disse a tucana, passando o endereço virtual www.fundoanimal.com.br.

Audiência pública do Plano Diretor

A Prefeitura de Santo André realiza hoje, às 18h30 na Fundação Santo André, a audiência pública final do Plano Diretor, no auditório da instituição de ensino.