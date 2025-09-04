DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Setecidades Titulo Trânsito

Anchieta e Imigrantes: lentidão marca o sentido São Paulo na manhã desta quinta (4)

O motorista que segue rumo à Capital nesta manhã deve redobrar a atenção, principalmente nos pontos de lentidão identificados

Natasha Werneck
04/09/2025 | 08:19
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), atualizou às 8h15 desta quinta-feira (4) as condições de tráfego nas rodovias que ligam a Capital ao Litoral.

Na Rodovia Anchieta (SP-150), o tráfego segue lento no sentido São Paulo em dois trechos: entre o km 13 e o km 10 e do km 20 ao km 17, ambos devido ao excesso de veículos. Já no trecho de serra, entre o km 62 e o km 40, o movimento é normal, mas segue em vigor a restrição para veículos pesados.

Na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), há congestionamento no sentido São Paulo, entre o km 19 e o km 14, também causado pelo alto volume de tráfego.

As demais rodovias e interligações apresentam tráfego normal, incluindo:

- Interligação Planalto (SP-041)

Interligação Baixada (SP-059)

Rodovia Piaçaguera-Guarujá (SPA-248/055)

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP-055)

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP-055)

Marginais da Anchieta, nos dois sentidos

O motorista que segue rumo à Capital nesta manhã deve redobrar a atenção, principalmente nos pontos de lentidão identificados.


