Rodovias de SP têm 39 novos radares; veja os locais

Desde a 0h da terça-feira, dia 2, 39 novos radares de fiscalização eletrônica estão operando nas rodovias do Estado de São Paulo. Eles foram instalados pelo DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo), vinculado à Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística). Ao todo, 151 radares estão em operação nas rodovias paulistas.

Os radares foram instalados em trechos estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido a instalação dos novos aparelhos tem o objetivo de reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. "A instalação de radares reforça o compromisso do governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e a meta de reduzir acidentes a zero", afirmou Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Os equipamentos fazem parte do contrato firmado a partir do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares em pontos estratégicos dos mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A escolha de cada ponto resulta de mapeamento técnico que considera fatores como histórico de acidentes, excesso de velocidade, características geométricas da via, pontos críticos e áreas com travessia de animais.

Os demais radares previstos seguem em fase de implantação, passando por testes e homologação antes de entrarem em operação.

Confira a lista dos 39 novos radares:

- SP 063 - Km 26,85 (Itatiba) - 60 km/h

- SP 133 - Km 5,682 (Limeira) - 80 km/h

- SP 147 - Km 9,1 (Socorro) - 60 km/h

- SP 332 - Km 71,1 (Jundiaí) - 60 km/h

- SP 352 - km 135,166 (Amparo) - 60 km/h

- SP 354 - Km 61,298 (Campo Limpo Paulista) - 60 km/h

- SPA 066/300 - Km 5,476 (Jundiaí) - 60 km/h

- SPA 075/330 - km 1,579 (Vinhedo) - 60 km/h

- SP 141 - Km 5,52 (Capela do Alto) - 60 km/h

- SP 141 - Km 22,28 (Tatuí) - 60 km/h

- SP 141 - Km 24,65 (Tatuí) - 80 km/h

- SP 141 - Km 42,9 (Cesário Lange) - 60 km/h

- SP 141 - Km 61,35 (Porangaba) - 60 km/h

- SP 157 - Km 52,63 (Porangaba) - 60 km/h

- SP 249 - Km 40,65 (Ribeirão Branco) - 60 km/h

- SP 249 - Km 62,5 (Itapeva) - 60 km/h

- SP 250 - Km 245 (Capão Bonito) - 60 km/h

- SP 250 - Km 249,13 (Capão Bonito) - 60 km/h

- SP 250 - Km 289,9 (Apiaí) - 60 km/h

- SP 250 - Km 298,35 (Apiaí) - 60 km/h

- SP 250 - Km 348,1 (Ribeira) - 60 km/h

- SP 267 - Km 325,6 (Itaberá) - 50 km/h

- SP 267 - Km 326,2 (Itaberá) - 50 km/h

- SP 268 - Km 118,93 (Araçoiaba da Serra) - 60 km/h

- SP 268 - Km 120,5 (Araçoiaba da Serra) - 60 km/h

- SP 270 - Km 187,1 (Itapetininga) - 60 km/h

- SP 281 - Km 14,65 (Itararé) - 50 km/h

- SPA 040/079 - Km 2,08 (Itu) - 50 km/h

- SP 055 - Km 137,15 (São Sebastião) - 40 km/h

- SP 225 - Km 329,245 (Santa Cruz do Rio Pardo) - 60 km/h

- SP 249 - Km 194,516 (Fartura) - 60 km/h

- SP 261 - km 54,5 (Águas de Santa Bárbara) - 60 km/h

- SP 266 - Km 439,603 (Cândido Mota) - 60 km/h

- SP 270 - Km 329,776 (Piraju) - 60 km/h

- SP 287 - Km 24,22 (Piraju) - 60 km/h

- SP 320 - Km 522,451 (Votuporanga) - 110 km/h e 90 km/h

- SPA 018/461 - Km 8,5 (Araçatuba) - 60 km/h

- SP 613 - Km 6,5 (Teodoro Sampaio) - 70 km/h

- SP 613 - Km 7,9 (Teodoro Sampaio) - 70 km/h