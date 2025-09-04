DGABC
Política Titulo Estado de Saúde

'O velho não está bem', diz Carlos Bolsonaro no julgamento do pai

A declaração foi dada no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e outros réus por envolvimento em uma trama golpista

04/09/2025 | 08:45
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quarta-feira, 3, que o estado de saúde do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é bom. Em uma publicação no X (antigo Twitter), afirmou que "o velho não está bem, mas resiste". A declaração foi dada no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e outros réus por envolvimento em uma trama golpista.

"Tenho acompanhado meu pai, que depende de medicações indispensáveis e extremamente controladas para tentar manter sua saúde", escreveu. Em outras declarações, Carlos detalhou que Bolsonaro enfrenta soluços e refluxos constantes, mas conta com o apoio da família e de apoiadores.

Carlos também voltou a criticar a prisão do ex-presidente, determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em 4 de agosto.

"Ele resiste não apenas à fragilidade do corpo, mas também às ilegalidades que o mantêm preso, com a saúde cada vez mais debilitada. Peço que continuem firmes - não se trata de direita ou esquerda, mas de humanidade", declarou.

Nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro fez uma breve aparição enquanto caminhava em sua residência, localizada em um condomínio no Jardim Botânico, em Brasília. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou em suas redes sociais que, neste segundo dia de julgamento, o ex-presidente recebeu flores da empresária Maria Amélia.

O ex-presidente é réu em julgamento na Primeira Turma do STF, ao lado de outros sete militares, acusado de liderar uma organização criminosa que teria planejado uma tentativa de golpe de Estado e até o assassinato de autoridades, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes.


