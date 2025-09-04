DGABC
Quinta-Feira, 4 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Putin: 'Não há relação desproporcional no comércio entre EUA e Brasil'

03/09/2025 | 21:31
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que há uma relação desproporcional no comércio entre os Estados Unidos e a China e o mesmo acontece entre as trocas de bens dos americanos com a Índia.

"Mas não há relação desproporcional no comércio com o Brasil", disse Putin, em entrevista concedida nesta quarta-feira durante sua visita a Pequim, na China, onde participou das comemorações do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Para Putin, a questão da guerra da Ucrânia tem sido usada em situações insólitas de negociações comerciais, mesmo em conversas com parceiros sem conexão direta com os desdobramentos envolvendo Kiev.

Putin listou, por exemplo, o caso das sanções impostas pelos EUA ao Brasil. Ainda que deadline para as negociações com o Brasil fosse 8 de agosto, os EUA anunciaram a imposição de sanções em 6 de agosto, disse.

Ele citou ainda que há questões específicas associadas à decisão americana em relação ao país sul-americano, citando textualmente a disputa entre as autoridades locais e o ex-presidente Jair Bolsonaro.


