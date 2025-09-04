'Marc By Sofia': Sofia Coppola retrata o amigo Marc Jacobs em filme exibido em Veneza

Nem Sofia Coppola nem Marc Jacobs estavam convencidos de que um documentário era uma boa ideia. Jacobs não tinha certeza se queria ser um tema. E Sofia não tinha certeza de que seria a pessoa por trás da câmera. Afinal de contas, ele era seu amigo havia mais de 30 anos. E se o filme simplesmente não fosse bom?

Mas a ideia começou a ganhar espaço. E eles decidiram se lançar ao desconhecido. Pelo menos estariam juntos. "Não havia limites", disse Jacobs em uma entrevista recente, ao lado de Coppola. "Era simplesmente: venha como você é e eu pego o que consigo."

Marc por Sofia, que teve sua estreia mundial na terça-feira, 2, no Festival de Veneza, é uma colagem evocativa das influências de Jacobs, de sua biografia e de sua equipe trabalhando na montagem de uma coleção. "Eu nunca fiz nada como isso, em que não há um plano ou um roteiro", disse Coppola. "O que eu estava tentando fazer é mostrar o processo criativo em torno dessa coleção e então entrelaçar inspiração e referências e artistas que colaboraram com ele para ter esse retrato completo."

Foi uma produção discreta. Às vezes, era apenas Coppola entrando no escritório com sua câmera portátil. Às vezes, seu irmão Roman Coppola vinha ajudar. Sofia nunca tinha feito um documentário de longa-metragem antes e achou o processo emocionante, embora tenha dito que isso não sinaliza uma nova fase ou direção.

Ela também teve a chance de ver algumas coisas às quais raramente tem acesso, inclusive estando nos bastidores de um desfile de moda. "Eu tinha total liberdade, o que foi ótimo. Eu estava apenas filmando o que me interessava."

Os dois se conheceram no início dos anos 1990 em Nova York, quando Coppola pediu à sua mãe se poderia ir ver o desfile de Perry Ellis no qual Jacobs estava trabalhando. Eles rapidamente se deram bem, compartilhando amores por arte, música, moda e filmes. Jacobs visitou seus sets de filmagem e até forneceu roupas para alguns de seus personagens, como alguns casacos que Scarlett Johansson usou em Encontros e Desencontros.

Embora Coppola quisesse reconhecer sua amizade, até fazendo uma pequena aparição no documentário, o foco permaneceria em Jacobs. "Eu não queria que fosse demais sobre mim", disse a diretora. "Mas eu queria que sentissem que é pessoal e feito por mim e que eu faço parte disso."

Além dos bastidores do design da coleção da primavera de 2024, Marc por Sofia está cheio de referências de filmes e arte, com clipes de Hello, Dolly!, All that Jazz, Charity, Meu Amor e outros dos filmes mais amados de Jacobs. O documentário também inclui um pouco de biografia, grandes momentos de carreira e alguns vislumbres raros da avó de Jacobs, uma figura influente em sua vida, com quem ele morou e que lhe incutiu a importância de cuidar de roupas bonitas.

Quando Coppola e seu irmão visitaram Jacobs em sua casa onde, em seu pijama de seda, ele discutiu o filme. "Eu apenas senti que poderia ter sido qualquer conversa", disse Jacobs.

Ainda assim, Jacobs estava nervoso a primeira vez que ela o exibiu para ele. "De uma maneira muito típica minha, quando terminou eu disse que não me odiei depois de vê-lo", riu Jacobs. "Eu apenas pensei que tudo parecia natural. Eu não estava fingindo. Não havia nada artificial ou falso ou qualquer coisa. Então, gostem ou não, eu sei que apenas me senti bem sobre eu sendo eu e Sofia, você sabe, meio que vendo isso do jeito dela."