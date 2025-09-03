DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Filme

James Gunn anuncia novo filme do Superman: 'Man of Tomorrow'

Não se sabe se o filme seguirá o enredo dos quadrinhos, mas na HQ, Lex Luthor cria um traje para combinar a força e a habilidade de Superman

03/09/2025 | 17:10
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


James Gunn usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar um novo filme do Superman. O longa se chamará Man of Tomorrow (Homem do Amanhã, em tradução livre) e chega aos cinemas no dia 9 de julho de 2027.

The Man Of Tomorrow é uma HQ de 15 volumes que foi publicada em 1995. A história foi inspiração para um filme de animação do super herói em 2020.

Não se sabe se o filme seguirá o enredo dos quadrinhos, mas na HQ, Lex Luthor cria um traje para combinar a força e a habilidade de Superman. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o herói aparece batalhando com o vilão.

Além do diretor, David Corenswet, ator que interpreta Clark Kent, e Nicholas Hoult, que interpreta Lex Luthor, anunciaram o novo filme nas redes sociais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.