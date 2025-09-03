James Gunn anuncia novo filme do Superman: 'Man of Tomorrow'

Não se sabe se o filme seguirá o enredo dos quadrinhos, mas na HQ, Lex Luthor cria um traje para combinar a força e a habilidade de Superman
James Gunn usou as redes sociais nesta quarta-feira, 3, para anunciar um novo filme do Superman. O longa se chamará Man of Tomorrow (Homem do Amanhã, em tradução livre) e chega aos cinemas no dia 9 de julho de 2027.
The Man Of Tomorrow é uma HQ de 15 volumes que foi publicada em 1995. A história foi inspiração para um filme de animação do super herói em 2020.
Não se sabe se o filme seguirá o enredo dos quadrinhos, mas na HQ, Lex Luthor cria um traje para combinar a força e a habilidade de Superman. Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o herói aparece batalhando com o vilão.
Além do diretor, David Corenswet, ator que interpreta Clark Kent, e Nicholas Hoult, que interpreta Lex Luthor, anunciaram o novo filme nas redes sociais.
