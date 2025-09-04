Veja o obituário do Grande ABC deste dia 4 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Rosa Alcaça Leonardo, 93. Natural de Neves Paulista (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 30. Memorial Phoenix.

Luiz Manuel dos Santos, 88. Natural de Sapucarana (Pernambuco). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Darci Angelina Alaminos, 87. Natural da Lagoa de Dentro (Paraíba). Residia no Parque Novo Oratório. Dia 30. Memorial Phoenix.

Vitalina Antunes Vieira, 87. Natural de São João da Ponte (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadéa Lopes Rangel, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Silveira, em Barueri (SP). Dia 30, em Santo André. Cemitério Municipal de Barueri.

Maria Elisabeth Fusari, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Psicóloga. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Lúcia Mendes, 76. Natural de Sertânia (Pernambuco). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 29. Memorial Phoenix.

José Roberto Rodrigues, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Ramos, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Juarez Ribeiro de Lima, 61. Natural de Mandaguari (Paraná). Residia no Sítio Cassaquera, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Rosivaldo Silva Freitas, 55. Natural de Itapetinga (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pedreiro. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kátia Duarte de Oliveira, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria Ventura Chaves, 82. Natural de Divinolândia (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Inoque de Oliveira Lopes, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério do Baeta.

Dircilei Antonio Pacheco, 53. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no Jardim Central, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Francisco Olias Pinilla, 91. Natural da Espanha. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosa Viti Laurelli, 91. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Darcy Aparecida Rodrigues Poltran, 88. Natural de Boa Esperança (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Dirce Bina Rodrigues, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 30, em Santo André. Memorial Planalto.

Dárcio Cláudio Blanco Galhego, 78. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

Sueli Ruiz Gimenez, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 30. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Ana Paulina de Souza, 92. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Pedro de Lima, 80. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.

Alef de Oliveira Barbosa, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

MAUÁ

Dermival Santos da Silva, 55. Natural de Jaguaquara (Bahia). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 28, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ioshino Nobusata Sasaki, 92. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Aparecida de Oliveira Morelli, 87. Natural de Barretos (SP). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Adelfio Nabas, 80. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Represa, em Ribeirão Pires. Dia 30. Cemitério São José.

Marisa Rodrigues Maikos, 60. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 28. Cemitério São José.