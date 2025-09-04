Um retorno a Vouzela. A lembrança de Maróstica. O exemplo de dois memorialistas. Mais lembranças dos anões de Santo André. E os 102 anos de dona Maria Ariete...

VOUZELA

Nesta semana estive em visita ao Museu de Vouzela - terra de João Ramalho - bem como no Museu dos Descobrimentos, em Belmonte - terra de Pedro Álvares Cabral.

Nessas oportunidades desenvolvemos reuniões no sentido de aproximação institucional com o IHGSP (Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo).

Nesta estadia também desenvolvemos aproximações históricas com a Academia Portuguesa da História e a Sociedade de Geografia de Lisboa.

O retorno ao Brasil, em 25 de agosto, por conta de algumas reuniões institucionais tive que adiar para 2 de setembro.

João Tomás do Amaral - Presidente do IHGSP

NOTA DA MEMÓRIA – Presidente João Amaral. Boas notícias. Vouzela é uma das cidades-gêmeas de Santo André, e esta aproximação do IHGSP com ela e suas instituições é muito importante.

O comunicador Marquitho Riotto tem feito uma aproximação de São Bernardo com Maróstica, na Itália, cidade irmã são-bernardense.

Esse intercâmbio foi maior no passado. Agora, é a sociedade civil, que João Tomás e Riotto muito bem representam, fazendo o papel que o Poder Público olvidou. Exemplos a serem seguidos.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – João Tomás do Amaral

1 – Centro de Vouzela com a praça Morais Carvalho e o Museu Municipal: à esquerda, a Casa Museu, reproduzida recentemente para lembrar edificação do século XVI

2 – Antiga ponte ferroviária, inaugurada em 1914 e desativada em 1990: 230 metros sobre o Rio Zela. Fazia parte da Linha do Vouga, interligando Aveiro a Viseu

3 – Estátua em homenagem a Alberto Antonio de Moraes Carvalho (1801-1978), advogado e político nascido em Vouzela; fica na praça principal, ao lado da capela de São Frei Gil, padroeiro de Vouzela

4 – A fonte de São Frei Gil, considerada milagrosa para a cura de males que acometiam os olhos, da qual teria bebido o padroeiro, que nasceu por ali e teria ali brincado quando criança, no final do século XII. Informações: Associação de Promoção de Vouzela (Vouzelar, 2021)

ANÕES

Os anões de Santo André (Memória, várias edições) - No início da década de 1950, minha família mantinha uma mercearia chamada Dom Bosco, na esquina da Rua Guilherme Marconi com Avenida João Ramalho, na Vila Assunção. Muito moderna para época, mantinha muitos produtos alemães e de outros países.

Os anões que moravam no bairro, todos de origem do citado país, eram nossos clientes, e eu conhecia quase todos eles, especialmente um que, creio, chamava-se Richard. Ele sempre parava lá, ou pra comprar, ou bater um papo, eis que, como um dos poucos deles, era mais comunicativo. Sempre com uma bicicleta e a garrafinha de café no bolso de trás da calça!

José Bueno Lima - Santo André

CENTENÁRIA

Minha tia Maria Ariete está completando 102 anos. Ela está muito bem.

Maria Ariete de Oliveira, a dona Dedê, moradora de Santo André, nasceu em Pedreira (SP) em 21 de agosto de 1923 e chegou à cidade em 1937 com os pais e irmãos. Nomes dos pais: Virgílio Cranchi e Emília Tieppo. Uma família de 12 irmãos.

Dona Ariete casa-se em Santo André com Waldemar Fernandes de Oliveira. Tiveram cinco filhos: Osnir, Ocilmar, Onara, Ocinara e Onei.

Alcinio Cranchi - Santo André

Crédito das fotos 5 e 6 – Divulgação: Alcinio Cranchi

FAMÍLIA. Dona Maria Aríete em 2019. E em 1º de janeiro de 1942 com os pais Emília e Virgílio e irmãos

Festa da Boa Viagem

São Bernardo

Novenas na Matriz e no Demarchi, no aguardo da Procissão dos Carroceiros, que virá no domingo, dia 7.

Hoje, na basílica da Matriz, às 19h, a presença do padre João Paulo de Oliveira, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Mauá.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 4 de setembro de 1975 – Edição 2842

MANCHETE – Indústria paulista concluía o plano de combate à poluição.

POLÍTICA – Em Diadema, o general de reserva Luiz Carlos Guedes, um dos principais protagonistas da Revolução de 64, defendia a extinção dos atos de exceção, como o AI-5.

CULTURA & LAZER – Era rodado no Teatro Municipal de Santo André o filme “Ensaio Geral”, direção de Fauze Mansur. No elenco: Hélio Souto, Dionísio Azevedo e Marlene França.

EM 4 DE SETEMBRO DE...

1960 - Realizada a cerimônia de cobertura do primeiro pavilhão da Cidade dos Meninos Maria Imaculada, no Parque Novo Oratório, entidade dirigida pelo padre Pio Populin, da Sociedade Missionária dos Frades Menores Conventuais.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Santa Rosa de Viterbo, elevado a município em 1910 quando se separa de São Simão.

Pelo Brasil: Buriti dos Lopes, Gilbués e Simplício Mendes (PI), Ceres (GO), Dois Irmãos do Tocantins (TO), Pau dos Ferros (RN), Paulista (PE), Potengi (CE) e Reserva do Iguaçu (PR).

HOJE

Dia da Lei Eusébio de Queirós, de 1859: estabeleceu medidas para a repressão do tráfico de africanos no Império.

Dia do Serventuário

Profeta Moisés

4 de setembro

Ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor (Exodo 34,29).

Apesar de não ter sido oficialmente canonizado, Moisés é considerado santo pela Igreja Católica.

Fonte e ilustração: Paróquia São Sebastião. Diocese de Eunápolis. Porto Seguro (Bahia).