Economia Titulo Positivo

Haddad afirma que expectativa é acordo Mercosul-UE sair até fim do ano

Segundo o ministro, seria positivo que América do Sul e Europa se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento em comum

03/09/2025 | 15:18
FOTO: Diogo Zacarias/MF
FOTO: Diogo Zacarias/MF


O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 3, que há a expectativa de o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) ser aprovado até o fim deste ano. Mais cedo, o bloco europeu apresentou uma proposta para a conclusão do trâmite, apesar da resistência de alguns países permanecer.

"Sobretudo à luz do que está acontecendo no mundo, a União Europeia tem todas as razões do mundo para fechar o acordo com o Mercosul, e o Mercosul, com a União Europeia, até por razões geopolíticas", disse Haddad a jornalistas, na portaria da sede da Fazenda, em Brasília.

Ele não citou a política comercial dos Estados Unidos.

Segundo o ministro, seria positivo que América do Sul e Europa se unissem em torno de um projeto de desenvolvimento em comum. "Eu vejo com muitos bons olhos, e acredito que a Europa vai caminhar nessa direção", disse.


