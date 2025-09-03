DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar R$ 33 milhões

Concurso desta terça-feira (2) não teve vencedores na faixa principal

Renan Soares
03/09/2025 | 11:23
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
FOTO: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo


O sorteio da Mega-Sena realizado nesta terça-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem apostas ganhadoras na faixa principal. As dezenas sorteadas foram 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58.

Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (4), é de R$ 33 milhões.

Na faixa de cinco acertos, 19 apostas garantiram R$ 81.227,49 cada. Já com quatro números, 1.815 bilhetes foram contemplados, levando R$ 1.401,61 cada um.


