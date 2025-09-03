Aposta de Minas Gerais leva sozinha prêmio de R$ 10 milhões da Quina 6816

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo
Uma aposta feita em Curvelo (MG) acertou sozinha as cinco dezenas do concurso da Quina realizado nesta terça-feira (2) e levou o prêmio principal de R$ 10.451.964,10. O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 01 – 27 – 50 – 71 – 72.
Além do prêmio principal, outras apostas também foram contempladas. 58 bilhetes acertaram quatro dezenas e receberão R$ 9.628,24 cada. Já 3.936 apostas fizeram três pontos e garantiram R$ 135,12. Na faixa dos dois acertos, 101.867 bilhetes ganharam R$ 5,22 cada.
O próximo concurso da Quina será realizado nesta quarta-feira (3), com prêmio estimado em R$ 600 mil.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.