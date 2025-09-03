DGABC
Economia Titulo Dívidas

Pesquisa mostra impacto dos festivais no bolso dos brasileiros

O levantamento mostra que o preço das entradas pesa no bolso: 70% gastam até R$ 300 por bilhete, enquanto 19% chegam a desembolsar até R$ 500

Natasha Werneck
03/09/2025 | 09:46
FOTO: Wesley Allen / Divulgação
FOTO: Wesley Allen / Divulgação


Ir a shows e festivais no Brasil virou evento de planejamento. Uma pesquisa da Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box revela que 47% dos brasileiros se organizam financeiramente com antecedência para garantir ingresso e não ficar de fora da experiência. Outros 17% admitem comprar por impulso – e depois encarar a fatura.

O levantamento mostra que o preço das entradas pesa no bolso: 70% gastam até R$ 300 por bilhete, enquanto 19% chegam a desembolsar até R$ 500. Ainda assim, a paixão fala mais alto: 38% dos entrevistados afirmam não se importar em pagar caro para ver o artista favorito.

Prazer que pode virar dívida

A pesquisa aponta que 24% dos brasileiros já se endividaram para curtir um show ou festival. O cartão de crédito é o principal aliado – ou vilão – nesse processo: 45% preferem parcelar sem juros. E para quase quatro em cada dez fãs, a experiência vale cada centavo, mesmo que pese no orçamento mensal.

Muito além do ingresso

Quem vai a festivais sabe: a conta não para na bilheteria. Viagem, alimentação, bebidas e produtos oficiais entram no pacote. Entre os fãs que mais se deslocam, 36% afirmam gastar, em média, mais de R$ 1.000 só para acompanhar o artista em outra cidade. Não à toa, 63% já desistiram da compra por conta das taxas de conveniência das plataformas de venda.

Do lazer à renda extra

O estudo também revela o outro lado da moeda: 22% dos entrevistados enxergam os festivais como chance de aumentar a renda, seja vendendo comidas, bebidas ou produtos durante os eventos.

“Os festivais de música são experiências únicas, mas também exigem planejamento financeiro. Organizar o orçamento e reservar recursos com antecedência são passos essenciais para aproveitar o evento sem transformar o prazer em dívida”, orienta Rodrigo Costa, especialista da Serasa em educação financeira.


