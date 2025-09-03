Grande ABC terá dia de sol e temperaturas amenas nesta quarta (3)

O tempo segue estável no Grande ABC nesta quarta-feira (3), sem previsão de chuva e com sol predominante ao longo do dia, segundo dados do Climatempo. A sensação será de calor moderado durante a tarde, mas com temperaturas agradáveis pela manhã e à noite.



Em Santo André, o dia será de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 26°C, com umidade do ar oscilando entre 48% e 95%.



Em São Bernardo, o clima será parecido com o de ontem: sol e aumento de nuvens à tarde, seguido de diminuição da nebulosidade à noite. Os termômetros devem marcar entre 15°C e 27°C. A umidade mínima será de 44% e a máxima, de 95%.



São Caetano também terá sol, muitas nuvens à tarde e céu mais limpo à noite. As temperaturas ficam entre 15°C e 27°C, com índices de umidade variando de 41% a 96%.



Em Diadema, o cenário é semelhante: sol com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. A mínima prevista é de 15°C e a máxima, de 27°C. A umidade deve ficar entre 44% e 95%.



Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o dia será de sol com poucas nuvens e sem registro de chuva. Em Mauá, a temperatura varia entre 15°C e 26°C, com umidade de 48% a 95%. Nos municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a mínima prevista é de 14°C e a máxima de 26°C, com índices de umidade entre 51% e 95%.