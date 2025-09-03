Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 3 de setembro de 2025

São Caetano

‘Relatório do TCE aponta irregularidades financeiras graves no governo Auricchio’ (Política, ontem). O papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é fiscalização e orientação aos gestores públicos. Cabe à Câmara a função precípua de cobrar do Executivo a correção de desvios contábeis e de gestão de recursos públicos. E ao Ministério Público cabe ingressar com ações de improbidade e de dano ao erário quando comprovadas irregularidades.

Paulo de Tarso Gonçalves - do Instagram





Golpe de Estado – 1

‘STF inicia julgamento que pode levar generais e Bolsonaro à prisão’ (Política, ontem). Todos que atentam contra o Estado Democrático de Direito devem ser condenados, após julgamento, com penas de cárcere e sem apelação ou tornozeleira eletrônica. Cadeia. Nós, brasileiros, passamos por duas criminosas ditaduras, que trouxeram para nossa assassinatos, traumas, injúrias e atrasos à nossa história. Cientistas políticos, a imprensa falada e escrita, mestres, doutores, sociólogos, causídicos, psicólogos e muitos outros não precisam fazer esforços para alcançar a triste conclusão de que estavam tentando implementar em nosso Brasil a terceira ditadura.





Cecél Garcia - Santo André





Golpe de Estado – 2

Neste País da impunidade nem sempre o crime compensa, mas sendo tentativa de Golpe de Estado, felizmente, a democracia prevalece. Nesta histórica terça-feira, a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), composto por cinco magistrados – Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia –, deu início ao julgamento dos golpistas. Depois de quase 30 meses da invasão e destruição de parte do mobiliário do STF, Congresso e Planalto por criminosos milicianos bolsonaristas em Brasília em 8 de janeiro de 2023. Sete líderes golpistas, incluindo o mentor ex-presidente Jair Bolsonaro, planejaram também matar o ministro Alexandre de Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente eleito Lula, com o objetivo de se perpetuarem no poder da República. Que Deus ilumine esse julgamento para que, dentro dos preceitos da Constituição, esses desonrados brasileiros golpistas sejam implacavelmente condenados e presos. E, como previsto, a sentença poderá ser conhecida, coincidência ou não, depois do Dia da Independência, no próximo dia 12.





Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Política

A Política com P maiúsculo é exercida por homens que têm as seguintes características: honestidade, competência e idealismo. Não pensam em si, mas na verdade, na justiça e no bem comum. Já a política com p minúsculo é exercida por homens (ou mulheres, claro) corruptos, incompetentes e que pensam apenas nos seus interesses pessoais. Além disso, não hesitam em prestar homenagens a corruptos, quando lhes convém. Que os eleitores de Santo André pensem nisso ao votar nas próximas eleições municipais, estaduais e federais.

Milton Reinaldo Sanches - Santo André





Voto impresso

Compete aos nossos senadores, em prol da democracia, com urgência, dar sequência e aprovação ao voto impresso. Para que funcione nas eleições de 2026 carece que seja aprovado até setembro de 2025, um ano antes do pleito. Será a forma de evitar a quizumba ocorrida no processo eleitoral de 2022, sem o voto impresso, gerando dúvidas quanto à veracidade do resultado devido à impossibilidade de auditoria pública para plena aceitação do resultado eleitoral. No regime democrático não pode pairar nenhuma dúvida quanto à lisura e à total confiabilidade no resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral.





Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





Viaduto

A Prefeitura de Santo André começou e abandonou (há dois meses) a obra de substituição das pilastras do viaduto Alfredo Pujol (Avenida Dom Pedro II sob a Avenida Prestes Maia). Faço diariamente a travessia a pé e está completamente perigoso para os pedestres. Obra foi parada na metade. Tem pilastras de contenção bem danificadas, um perigo para quem passa no viaduto e abaixo. A travessia também está bem danificada, tendo vários buracos.

Ricardo Fernandez - Santo André