Lentidão afeta Anchieta e Imigrantes nesta quarta-feira (3)

O tráfego nas rodovias que ligam São Paulo ao Litoral apresenta trechos de lentidão na manhã desta quarta-feira (3), segundo boletim da Ecovias atualizado às 9h20.



Na Rodovia Anchieta (SP-150), há congestionamento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, e também entre os quilômetros 20 e 17, ambos devido ao excesso de veículos. Nos demais pontos da via, o tráfego segue normal.



Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), também no sentido da capital, há lentidão entre os quilômetros 18 e 13. No trecho entre os quilômetros 62 e 40, a circulação é normal, mesmo com a restrição de veículos pesados em vigor.



As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes — como a Interligação Planalto, Interligação Baixada, Padre Manoel da Nóbrega, Cônego Domênico Rangoni e Piaçaguera-Guarujá — operam normalmente em ambos os sentidos.



As marginais da Anchieta, tanto direita quanto esquerda, também apresentam tráfego livre.