DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Trânsito

Lentidão afeta Anchieta e Imigrantes nesta quarta-feira (3)

Segundo boletim da Ecovias atualizado às 9h20, o congestionamento é provocado devido ao excesso de veículos

Natasha Werneck
03/09/2025 | 09:26
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O tráfego nas rodovias que ligam São Paulo ao Litoral apresenta trechos de lentidão na manhã desta quarta-feira (3), segundo boletim da Ecovias atualizado às 9h20.

Na Rodovia Anchieta (SP-150), há congestionamento no sentido São Paulo entre os quilômetros 13 e 10, e também entre os quilômetros 20 e 17, ambos devido ao excesso de veículos. Nos demais pontos da via, o tráfego segue normal.

Já na Rodovia dos Imigrantes (SP-160), também no sentido da capital, há lentidão entre os quilômetros 18 e 13. No trecho entre os quilômetros 62 e 40, a circulação é normal, mesmo com a restrição de veículos pesados em vigor.

As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes — como a Interligação Planalto, Interligação Baixada, Padre Manoel da Nóbrega, Cônego Domênico Rangoni e Piaçaguera-Guarujá — operam normalmente em ambos os sentidos.

As marginais da Anchieta, tanto direita quanto esquerda, também apresentam tráfego livre.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.