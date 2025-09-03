DGABC
Nacional Titulo Saúde

Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, diz OMS

Os números apresentados revelam que a prevalência de transtornos varia de acordo com o gênero e que mulheres são desproporcionalmente mais impactadas

Da Agência Brasil
03/09/2025 | 09:23
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil
FOTO: Marcelo Camargo/Agência Brasil


 Dados divulgados nesta terça-feira (2) pela OMS (Organização Mundial da Saúde) revelam que mais de um bilhão de pessoas em todo o planeta vivem com algum tipo de transtorno mental, incluindo ansiedade e depressão. 

Os números apresentados revelam que a prevalência de transtornos varia de acordo com o gênero e que mulheres são desproporcionalmente mais impactadas. Ansiedade e depressão figuram como os dois tipos mais comuns nos dois gêneros. 

“Embora muitos países tenham reforçado suas políticas e programas de saúde mental, maiores investimentos e ações são necessários globalmente para ampliar os serviços no intuito de proteger e promover a saúde mental das pessoas”, destacou a agência das Nações Unidas. 

