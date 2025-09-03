DGABC
Quarta-Feira, 3 de Setembro de 2025

Cena Política Titulo Cena Política

Diálogo aberto com a juventude da região

Do Diário do Grande ABC
03/09/2025 | 08:35
FOTO: Gilmar
FOTO: Gilmar


Os vereadores que integram a Bancada da Juventude do Grande ABC marcaram presença, nesta segunda-feira (1º), na Agência de Desenvolvimento Econômico da região, em Santo André, para uma conversa sobre o que mais preocupa – e interessa– aos jovens: qualificação profissional, trabalho e oportunidades.Durante o encontro, foi apresentada a pesquisa Juventude e Trabalho, que será aplicada com estudantes do ensino médio das sete cidades do Grande ABC. A ideia é simples: ouvir o que os jovens pensam sobre o futuro e usar essas informações para construir políticas públicas mais conectadas com a realidade deles. A presença ativa da Bancada da Juventude reforça o compromisso com uma pauta essencial: garantir que os jovens tenham mais voz e mais chances de se desenvolver no próprio território.

BASTIDORES

Ponte aérea

A prefeita interina de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante-foto), arranjou espaço na agenda, ontem, para o primeiro compromisso oficial em Brasília desde que assumiu o Paço. Na Capital Federal, Jessica foi atrás de verbas para impulsionar projetos da cidade. “Indo em busca de recursos e continuar fazendo uma São Bernardo para frente”, afirmou, reforçando o tom otimista da viagem. Ela se junta ao time de chefes de Executivo do Grande ABC que têm feito da ponte aérea à Capital rotina, tudo em nome do fortalecimento do município.

A portas fechadas

Com menos de dez minutos de sessão, os trabalhos na Câmara de São Caetano foram suspensos, ontem, para discutir, a portas fechadas, a não convocação de Marco Tortorello (Progressistas), suplente do vereador Marcos Fontes (Progressistas), que pediu licença não remunerada para tratar de assuntos pessoais. Os vereadores Caio Salgado (PL) e Gilberto Costa (Progressistas) defenderam a posse. No entanto, o presidente da Câmara, Carlos Humberto Seraphim, o Dr. Seraphim (PL), alegou seguir orientação da Procuradoria-Geral do Legislativo. O assunto foi abordado pelo Diário na edição de segunda-feira e causou alvoroço na Casa.<EM>

Vermelhou

Ainda na Câmara de São Caetano, no primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), quem roubou a cena na sessão de ontem foi o vereador Caio Salgado (PL), que apareceu com uma polo vermelha e destoou do uniforme não oficial dos colegas, que foram de azul ou branco. Já Bruna Biondi (Psol), conhecida por sua oposição firme à direita, foi na contramão da polêmica fashion e escolheu um tom marrom terracota, mais discreto.

Mantendo o foco

Em todas as sessões da Câmara de Santo André, o presidente Carlos Ferreira (MDB) repete o mesmo recado: “Vamos nos ater ao regimento interno e à defesa dos projetos.” Mas parece que nem todos escutam – ou escutam e ignoram. Basta abrir o microfone que um ou outro parlamentar aproveita para desviar do tema, dar aquela alfinetada ou defender o governo, além de desabafar sobre assuntos paralelos. Algumas reclamações, inclusive, já viraram quase parte da pauta. Enquanto isso, Carlos Ferreira segue firme tentando manter o foco.

Buscando apoio

Integrantes do SindSaúde ABC (Sindicato dos Trabalhadores na Área de Saúde Privada e Filantrópica do Grande ABC) e trabalhadores do setor devem marcar presença na sessão de hoje na Câmara de São Bernardo. A categoria vai em busca de apoio dos vereadores na negociação junto à Prefeitura dos nove anos de dissídio em atraso, além do de 2025, que ainda não saiu acordo. 


