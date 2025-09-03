José Auricchio cancelou R$ 30 mi em pagamentos no fim de 2024

O ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSD) cancelou, no apagar das luzes de 2024, R$ 30 milhões em pagamentos a fornecedores. O valor foi apontado pela comissão de gastos da Prefeitura formada por equipes das secretarias da Fazenda e Planejamento.

A reunião realizada no Palácio da Cerâmica, sede do poder Executivo, na manhã de ontem, corroborou com a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Dívida. Os vereadores que integram o grupo de trabalho apu-ratório – César Oliva (PSD), presidente, Edison Parra (Podemos), relator, e Marcelo Munhoz (Progressistas) –, receberam relatório com dados e outras informações contábeis datados em 30 de dezembro, penúltimo dia do quarto mandato de Auricchio. Os novos documentos serão anexados ao dossiê da CPI, o qual conta com mais de 10 mil páginas.

“Nosso objetivo é reunir o máximo de informações e subsídios para avançar nas investigações e esclarecer à população o que realmente aconteceu com as contas da cidade. No encontro, obtivemos dados que apontam que a antiga gestão determinou o cancelamento de pagamentos a fornecedores da Prefeitura no valor de R$ 30 milhões. Trata-se de uma informação muito grave. Vamos nos debruçar sobre esse caso estranho para verificar se houve alguma irregularidade que afronte a Lei de Responsabilidade Fiscal”. afirmou Edison Parra.

Oliva, que na Câmara também desempenha a função de líder do governo Tite Campanella (PL), seguiu na mesma linha do colega podemista ao comentar sobre o não pagamento de fornecedores.

“Estamos debruçados também sobre a anulação de liquidações e pagamentos, que apenas em um único dia, 30 de dezembro de 2024, foram cancelados mais de R$ 30 milhões em pagamentos”, disse o pessedista.

