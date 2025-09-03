DGABC
Internacional Titulo

China faz exibição de força em desfile militar; Trump ironiza encontro entre Xi, Putin e Kim

03/09/2025 | 07:37
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Mísseis, caças e outros equipamentos militares da China - alguns exibidos ao público pela primeira vez - foram mostrados em um grande desfile em Pequim nesta quarta-feira, 3 . O evento marca o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

Tropas marcharam em passo sincronizado diante do presidente Xi Jinping, que lidera o Partido Comunista e chefia as Forças Armadas. Dezenas de líderes estrangeiros compareceram ao desfile, como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un.

Xi fez um breve discurso em memória das vítimas da Segunda Guerra e alertou para o risco de novos conflitos. "Hoje, a humanidade está diante da escolha entre paz e guerra, diálogo ou confronto, ganhos mútuos ou soma zero", afirmou.

Resposta de Trump

Durante a realização do desfile em Pequim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou se Xi mencionaria o "grande apoio e sangue que os Estados Unidos deram à China para ajudá-la a garantir sua liberdade de um invasor estrangeiro muito hostil". "Muitos americanos morreram na busca da China pela Vitória e Glória. Espero que eles sejam devidamente honrados e lembrados por sua bravura e sacrifício!", escreveu Trump na rede Truth Social.

O presidente americano ainda desejou "um dia de celebração grandioso e duradouro" a Xi e ao "maravilhoso povo da China", mas ironizou a presença dos líderes da Rússia e da Coreia do Norte em Pequim: "Por favor, envie minhas mais calorosas saudações a Vladimir Putin e Kim Jong Un, enquanto vocês conspiram contra os Estados Unidos da América".

*Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


