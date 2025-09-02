UFABC recebe 3º Congresso Internacional de Universidades Empreendedoras

O Campus São Bernardo da UFABC (Universidade Federal do ABC) será sede do 3º Congresso Internacional de Universidades Empreendedoras, marcado para os dias 17 e 18 de setembro de 2025. O evento tem como objetivo discutir o papel das universidades no desenvolvimento econômico e social, destacando sua contribuição para a inovação de produtos e serviços nos setores público e privado.

O congresso abordará a importância do quadrinômio Universidade-Empresa-Governo-Sociedade, buscando potencializar e operacionalizar parcerias que promovam o empreendedorismo em todos os setores da economia e camadas da sociedade.

Com participação de acadêmicos e profissionais renomados, nacionais e internacionais, o congresso discutirá os principais aspectos das relações entre universidades empreendedoras e diversos ecossistemas, além de desenvolver propostas concretas para um desenvolvimento sustentável que beneficie sociedades e economias do Brasil e do mundo.

Entre os objetivos do 3º Congresso Internacional de Universidades Empreendedoras estão: promover o empreendedorismo acadêmico, fomentando uma cultura empreendedora dentro das universidades; fortalecer a conexão entre academia e setor produtivo, incentivando parcerias estratégicas entre universidades, empresas, governo e sociedade; compartilhar boas práticas e casos de sucesso de universidades e empresas que se destacam como ecossistemas de inovação; debater políticas de inovação e empreendedorismo universitário, incluindo marcos regulatórios, incentivos e modelos institucionais que facilitem a criação de startups acadêmicas e spin-offs; e mpulsionar o desenvolvimento regional, mostrando como universidades e empresas podem atuar como catalisadores do crescimento econômico e social em suas regiões.