SP Open: Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto são confirmadas nas duplas

O SP Open anunciou nesta terça-feira (2) o primeiro convite para a chave de duplas, confirmando a participação das brasileiras Beatriz Haddad Maia e Ana Candiotto. O torneio, que é o maior evento de tênis da América Latina, acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

Além de disputar a chave principal de simples, Bia e Ana farão sua estreia na competição de duplas. Haddad Maia, número 1 do Brasil, possui um currículo sólido nas duplas, com oito títulos, incluindo o WTA 1000 de Madri e o WTA Elite Trophy, além do vice-campeonato no Australian Open. Ela formará parceria com a jovem Ana Candiotto, 21 anos, uma das promessas da nova geração do tênis brasileiro.

Para Candiotto, a experiência será inesquecível: “Vai ser muito especial, é um momento que eu vou lembrar para sempre. É uma honra dividir a quadra com uma pessoa que eu admiro muito”, disse a jovem tenista, que fará seu primeiro jogo de duplas em um torneio do nível WTA em São Paulo.

A chave de duplas contará com 16 times, sendo 11 entradas via ranking, dois convites e as três últimas vagas reservadas para inscrições presenciais. O segundo convite será anunciado posteriormente. Entre os destaques está a dupla formada pela melhor tenista brasileira de duplas e ex-top 10, Luisa Stefani, ao lado da ex-número 1 do mundo, Timea Babos, que lidera a lista das duplas.

Lista de duplas confirmadas:

Timea Babos (HUN) / Luisa Stefani (BRA)

Emily Appleton (GBR) / Isabelle Haverlag (NED)

Ingrid Martins (BRA) / Laura Pigossi (BRA)

Yvonne Cavalle-Reimers (ESP) / Alicia Herrero Linana (ESP)

Alicia Barnett (GBR) / Elixane Lechemia (FRA)

Madeleine Brooks (GBR) / Jessica Failla (USA)

Arianne Hartono (NED) / Prarthana Thombare (IND)

Haley Giavara (USA) / Rasheeda McAdoo (USA)

Valeriya Strakhova (UKR) / Panna Udvardy (HUN)

Anna Rogers (USA) / Janice Tjen (INA)

Maryna Kolb (UKR) / Nadiia Kolb (UKR)

WC Ana Candiotto (BRA) / Beatriz Haddad Maia (BRA)

Os ingressos para a chave principal ainda estão disponíveis no site da Eventim, na modalidade Ground Pass. O acesso garante entrada ao evento e ao Espaço Boulevard, que inclui experiências gastronômicas, ativações de patrocinadores, lojas oficiais e um telão interativo para acompanhar a quadra central. Além disso, os espectadores poderão assistir treinos e jogos nas quadras secundárias, conforme a programação e a capacidade dos espaços.