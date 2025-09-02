DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia Titulo Bolsa de valores

Vindo de recordes, Ibovespa tem 2º dia de moderada correção, aos 140 mil pontos

Em Nova York, na volta do feriado, os principais índices de ações sustentaram perdas entre 0,55% (Dow Jones) e 0,82% (Nasdaq) no encerramento da sessão

02/09/2025 | 18:01
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Com a retomada dos negócios em campo negativo em Nova York após o feriado do dia anterior, o Ibovespa engatou nesta terça-feira a segunda sessão de leve correção após a renovação de recordes no intradia e fechamento na última sexta-feira. Nesta terça, oscilou entre mínima de 139.625,25 e máxima de 141.279,12 pontos - equivalente ao nível de abertura -, encerrando em baixa de 0,67%, aos 140.335,16 pontos, com giro em recuperação, a R$ 21,2 bilhões, nesta terça-feira. Na semana e no mês, o índice da B3 recua 0,77%. No ano, sobe 16,67%.

Em Nova York, na volta do feriado, os principais índices de ações sustentaram perdas entre 0,55% (Dow Jones) e 0,82% (Nasdaq) no encerramento da sessão. Os rendimentos dos Treasuries avançaram nesta terça-feira, assim como a curva do DI, por aqui. Em Londres e Nova York, o petróleo operou em forte alta, superando 1% nos futuros do Brent, a referência global, o que resultou em algum descolamento de Petrobras (ON +0,77%, PN +0,51%) em dia majoritariamente negativo para as blue chips na B3. Vale ON cedeu 0,38% e as variações para os papéis dos maiores bancos, também negativas no fechamento, foram de -0,39% (Santander Unit) a -3,18% (BB ON).

Na ponta perdedora do Ibovespa na sessão, além de Banco do Brasil, destaque para empresas associadas ao ciclo doméstico, como C&A (-3,70%) e Azzas (-2,73%). Também na ponta negativa apareceram Auren (-3,89%) e Marfrig (-2,64%). No lado oposto, Cosan (+3,31%), Embraer (+2,17%) e MRV (+2,11%).

"Banco do Brasil, em especial, se mostrou um papel mais pressionado nesta terça-feira em razão do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF), na medida em que existe o temor de que o governo dos Estados Unidos, caso venha a reagir mais uma vez, possa impor sanções à instituição financeira ligada à União, ao governo federal", diz Matheus Spiess, analista da Empiricus. "Há uma certa tensão por conta desse julgamento, que colocou inclusive a leitura do PIB brasileiro em segundo plano na sessão."

"O BB tentou fazer uma manobra para ajudar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, oferecendo um cartão da bandeira Elo. E pode ser que, agora, o banco venha a sofrer uma retaliação americana, o que acaba afetando todo o setor bancário na sessão", acrescenta Alison Correia, analista e cofundador da Dom Investimentos, destacando também o efeito do ajuste negativo de Vale sobre o Ibovespa nesta terça-feira, em meio à percepção de que a economia chinesa se mantém em desaceleração, o que afeta a perspectiva para os preços do minério de ferro.

A despeito da pressão colocada pelos juros futuros, as ações ligadas a incorporadoras voltadas ao público de baixa renda tiveram desempenho positivo, avançando em bloco na sessão, com MRV à frente do segmento. Destaque também para Cury (+0,89%) e Direcional (+1,39%) no fechamento. Para Felipe Sant'Anna, especialista do Grupo Axia Investing, o segmento de baixa renda, na construção, virou "pão quente": tudo que o setor produz, vende mesmo com financiamento mais caro, porque a renda das famílias e os níveis de emprego estão altos.

No quadro econômico mais amplo, o destaque da agenda doméstica nesta terça-feira foi o PIB do segundo trimestre, que trouxe crescimento de 0,4% na margem, um pouco acima da expectativa de consenso para o intervalo. Dessa forma, o resultado confirmou a desaceleração da atividade econômica, conforme esperado, frente aos primeiros três meses do ano. "Apesar do crescimento do PIB ter superado levemente as expectativas, o resultado ainda sinaliza uma desaceleração significativa em relação ao desempenho do primeiro trimestre de 2025", ressalta Patrícia Krause, economista-chefe da Coface para América Latina.

Ela destaca que setores mais sensíveis ao elevado nível da taxa Selic, como o consumo das famílias, perderam dinamismo do primeiro para o segundo trimestre do ano. Assim, a leitura do PIB entre abril e junho reforça, na avaliação da economista, o cenário de moderação da atividade econômica, sustentando a expectativa de que o início do ciclo de cortes da taxa de juros venha a ser iniciado, provavelmente, a partir do primeiro trimestre de 2026.

"Temos no momento mais um movimento de realização de lucros do que de aversão a risco, com o mercado também em observação do PIB - que mostra uma economia ainda aquecida, menos tendente a um corte de juros em dezembro, o que afeta a Bolsa vindo de recordes. O julgamento do Bolsonaro traz ainda uma dose de cautela aos investidores", diz Daniel Teles, sócio da Valor Investimentos.


