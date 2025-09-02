Animação 'Frankie e os Monstros' inspirada em livro infantil, ganha trailer e novas imagens

A Paris Filmes acaba de divulgar o trailer de Frankie e os Monstros (Stitch Head), animação que estreia em 30 de outubro nos cinemas.

Dirigida por Steve Hudson, a produção é inspirada no livro infantil Stitch Head e conta com a direção de animação de David Nasser, mesma mente por trás dos filmes Meu Malvado Favorito, Hotel Transilvânia, Rio 2, Reino Escondido, Planeta 51 e da série Arcane. Assista ao trailer clicando aqui.

Em seu laboratório no castelo, um professor dá vida (ou quase isso) a suas monstruosas criações, apenas para logo esquecê-las. Stitch Head, sua primeira criação, uma criaturinha estranha feita de retalhos, obedece a todas as ordens do mestre, mas nunca recebe reconhecimento ou carinho. Tudo muda quando um Show de Horrores chega à cidade. O dono do espetáculo visita o castelo em busca de Stitch Head, prometendo-lhe tudo o que ele sempre sonhou: fama, fortuna e amor.

A produção é da Gringo Films GmbH, Fabrique d’Images, Senator Film Produktion, Traumhaus Studios, Mia Wallace Productions e Senator Film Köln e a distribuição nacional é da Paris Filmes.

