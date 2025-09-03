Veja o obituário do Grande ABC deste dia 3 de setembro de 2025

SANTO ANDRÉ

Alcides Berti, 97. Natural de Piracicaba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Florinda Lunardi Scaboro, 96. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Iolanda Pierretti de Lima, 94. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arlette Cacioli Osório, 89. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Marlene Maria Gomes Zuppa, 83. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Alvarez Lobato Filho, 82. Natural de Cabreúva (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador de empresas. Dia 29, em Santo André. Campo das Oliveiras.

Raimundo Suares de Castro, 76. Natural do Estado do Ceará. Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antonia Siqueira, 73. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 30, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ana Maria Marques Marreiro, 71. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Jardim Ciprestes, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eva Mirtes Moura Cardoso, 71. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Silveira Limoni, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

Carlos Luiz Bento, 57. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Estufeiro aposentado. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josuel José Almada, 43. Natural de Nova Iguaçu (Rio de Janeiro). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Ajudante de Pedreiro. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

José da Paz da Silva, 88. Natural de Farias de Brito (Ceará). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

Doraci Siola, 81. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Berardo. Retificador-ferramenteiro aposentado. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Rita de Cássia Damas Mendonça de Sousa, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério do Baeta.

SÃO CAETANO

Angela Gonçalves Cardarelli, 95. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano, Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Norberto Crispim de Oliveira, 95. Natural de Patos (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Melsiade Anacleto de Resende, 89. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Fermino, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Auxiliadora Thomaz, 87. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiza Bezerra Costa de Aquino, 81. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.

Lindaura Ferreira de Souza, 69. Natural de Oliveira dos Brejinhos (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Rui Afrânio Luz do Amaral, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Wilson dos Santos Maciel, 61. Natural de Abaré (Bahia). Residia no bairro Nuevo, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal de Diadema.

Geovanda Silva, 54. Natural de Feira de Santana (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Auxiliar de produção. Dia 29, em Santo André. Vale da Paz.

Maria Alice Carvalho de Oliveira, quatro anos. Natural de São Paulo, Capital. Dia 29. Vale da Paz.