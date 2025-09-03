A santinha volta ao Demarchi. Foi assim em 1966. Neste cartaz, um retrato de época. Com nomes, prendas, agradecimentos. Verdadeiramente, uma linda crônica.

“Com carinho preparaste uma mesa para o pobre”.

Canto litúrgico apresentado nas missas de domingo, cf. “ABC Litúrgico” (ano 46, nº 2739, Diocese de Santo André).

Mil novecentos e sessenta e seis passou. E em vários outros anos a Procissão dos Carroceiros saia do bairro Demarchi em direção à Matriz, no Centro. Como ocorrerá domingo próximo.

Em 66 a procissão aconteceu no dia 18 de setembro. O cartaz registrou: “Abertura com a espetacular procissão de todo tipo de viaturas antigas e modernas, resumo da história da cidade desde o tempo dos carvoeiros até as modernas fábricas de carros”.

UMA OUTRA CIDADE

São Bernardo, de fato e de direito, era mesmo a Capital Brasileira do Automóvel. A Detroit brasileira. E da procissão participavam cavalos, charretes, carroças, bicicletas, motocicletas, carros e caminhões “de todos os tipos”.

A imagem histórica de Nossa Senhora da Boa Viagem era conduzida no caminhão da indústria de móveis Gastaldo.

Na organização, nomes muitos conhecidos: José Lazzuri, José Marotti, Pedro Marçon, Silvio de Oliveira Lima (o Silvio Ribeirão), Camilo Lazzuri, Olice Raíza, Luiz Vizentainer, Antonio Rubens Pires e Benedito Montoro Lopes.

BINGO? NÃO, TOMBOLA

As quermesses foram iniciadas em 17 de setembro e prosseguiram até 9 de outubro. Como atrações, valiosos prêmios na tombola: bonecas, artigos em cerâmica e em plástico. E mais: bebidas, churrasco “gostoso”, leilão.

No encerramento da festa, solene missa em ação de graças, oficiada pelo padre Fiorente Elena, chamado de o “vovô de São Bernardo”, e com a participação do coro misto Santa Cecília.

Vale relacionar os patrocinadores e os festeiros: Sérgio e Maria Flora Ballotim, Bortolo e Olga Basso, Roque e Concetta Menucelli, Hélio e Dirce de Souza Mello, Angelo e Assunta Marson, Laerte e Judite Pinchiani, Angelo Rafael e Deise Lentini, Arlindo e Antonuia Mattius Margonari, Santa Demarchi e família, Heitor e Rosa Tosi, Miguel e Catarina Postiglioni, Bruno e Mercedes Maria Rochetti.

Por fim, os agradecimentos: o vigário, padre Hugo Fent, os festeiros, o Mesc (Movimento de Expansão Social Católica, com espaço até hoje no bairro Assunção), os marianos e irmandades, todos empenhados na construção do Salão Paroquial.

NOVENA – Cinquenta e nove anos depois (1966-2025), São Bernardo realiza uma nova festa em louvor à Boa Viagem: hoje, na Basílica (Matriz), às 19h, presença do padre Peter Nguyen Van Hoach, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Tema: Catequese com Crianças.

Crédito da foto 1 – Bárbara Ogushi Medice

NÃO PERCAM. O menino Luca e o programa da festa de Nossa Senhora da Boa Viagem em 1966: houve benção dos carros e prêmios para os três melhores participantes da procissão em cada categoria, com carroças, bicicletas e demais veículos decorados

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 3 de setembro de 1975 – Edição 2841

SANTO ANDRÉ – Prefeito Antonio Pezzolo inaugurava os primeiros “bolixões” (coletores de lixo) na Rua Coronel Oliveira Lima.

SÃO BERNARDO – Associação Comercial e Industrial realizava reunião-jantar nas Colônias (Rota do Frango com Polenta) para tratar do Serviço de Proteção ao Crédito.

SÃO CAETANO – Buracão da Cerâmica, com obras paralisadas de um centro recreativo, era tomado por famílias sem teto.

NOTA – Hoje ali estão o Palácio da Cerâmica e o Espaço de Lazer Chico Mendes.

DIADEMA – Departamento Municipal de Promoção Humana mudava para a Rua Regente Feijó, 32.

EM 3 DE SETEMBRO DE...

1905 – Uma ocorrência abalava a pacata Vila de São Bernardo: o suicídio do agricultor Giovanni Campi, 60 anos.

Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo recebia parecer da Faculdade de Direito sobre a criação de uma universidade. Autores: Augusto César de Miranda Azevedo, João Pedro da Veiga Filho e José Machado de Oliveira.

1940 – Anúncios: General Motors recrutava mecânicos-ajustadores, eletricistas, encanadores, pedreiros e funileiros. E avisava:

1 - Inútil apresentar-se sem ser competente no ramo.

2 - Dá-se preferência a brasileiros ou naturalizados.

3 - Apresentar-se depois das 9h na fábrica em São Caetano.

Um novo programa de calouros no rádio paulistano: “Pau de Sebo”, pela Rádio Cosmos. Como animadores: Adoniran Barbosa, “Seo” Libório e Francisco Bruno Sobrinho.

1955 – Do correspondente do Estadão em Santo André: conjunto do IAPI, na Vila Guiomar, vivia o drama da falta d’água.

NOTA – Era correspondente o jornalista Emílio Baldacci.

Governo do Estado iniciava a extinção do presídio da Ilha Anchieta, com a remoção da primeira leva de presos para Taubaté.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Ilhabela, fundada em 3 de setembro de 1805.

Pelo Brasil: Ângulo (PR), Pinheiro (MA), São Gabriel da Cachoeira (AM) e Senador Pompeu (CE).

HOJE

Dia Nacional do Guarda Civil, criado em 1966

Dia Nacional do Biólogo

Dia das Organizações Populares

São Gregório Magno

3 de setembro

(Roma 540 - 604). Considerado o último dos papas do antigo Império Romano e o primeiro dos papas medievais.

Ilustração: Universidade Católica Dom Bosco