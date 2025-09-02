DGABC
Internacional Titulo Casa Branca

Trump nega rumores sobre estado de saúde: 'Isso é muito sério'

O republicano concedeu uma coletiva de imprensa na Casa Branca e alegou que esteve 'bem ativo' no fim de semana, ao contrário dos rumores nas redes sociais

02/09/2025 | 16:52
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok


Desmentido rumores sobre seu estado de saúde, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que esteve "bem ativo" durante o fim de semana, e não soube de discussões em redes sociais que afirmavam que ele teria falecido. "Todas as notícias sobre meu estado de saúde são falsas", disse, quando questionado sobre uma publicação que insinuava que ele estaria morto. "Isso é muito sério."

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano voltou a endossar o "sucesso" da intervenção federal na polícia de Washington e afirmou que a capital do país é, hoje, "uma cidade segura". "Mandaremos a Guarda Nacional para Chicago, mas não posso dizer quando. Chicago e Baltimore estão um inferno neste momento", pontuou. Trump também citou Los Angeles como uma das cidades com alta criminalidade nos EUA. Todos esses municípios são governados por democratas. Hoje, a Justiça americana anunciou decisão que considera ilegal o uso da Guarda Nacional por Trump em Los Angeles.

O americano também acrescentou que "muitas drogas estão chegando aos EUA vindas da Venezuela", mas não apresentou provas. Sobre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, Trump disse ter descoberto "coisas interessantes", mas também não revelou detalhes.


