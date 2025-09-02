Walt Disney World anuncia novas atrações e experiências imersivas; confira

O Walt Disney World Resort, na Flórida, prepara uma série de surpresas para turistas em 2025, com atrações repaginadas e experiências inéditas que transformam a visita no “Lugar Mais Mágico do Mundo” em uma aventura ainda mais imersiva.



Castelo da Cinderela



O Cinderella Castle, símbolo do Magic Kingdom, passa por uma atualização de cores inspirada no visual original do castelo. Tons de cinza, creme e azul, com detalhes dourados, valorizam a arquitetura icônica e prometem render fotos inesquecíveis aos visitantes. A reforma mantém a imponência da estrutura, que mede 57 metros de altura.



Carousel of Progress



Outra novidade chega à clássica atração Carousel of Progress: Walt Disney ganhará uma versão áudio-animatrônica, introduzindo a experiência aos visitantes com uma cena inédita. A atração, presente no Magic Kingdom desde 1975, é uma das mais antigas e apreciadas pelos fãs de Disney.



Tron: Ares



A Tron Lightcycle/Run será atualizada com a experiência “Tron: Ares”, inspirada no novo filme da franquia. A partir de 15 de setembro, os visitantes poderão acelerar por túneis de luzes vermelhas e laranjas, acompanhados de trilha sonora exclusiva da banda Nine Inch Nails, vivenciando uma corrida futurista de alta velocidade.



Área dos Vilões



Os Imagineers da Disney estão desenvolvendo a área temática dos Vilões no Magic Kingdom. Inspirados pelo estilo Art Nouveau de cidades como Paris e Barcelona, eles criaram o conceito de “Arquitetura Conjurada”, que mistura elementos históricos com a estética dos vilões, garantindo cenários únicos e altamente imersivos para fotos e passeios.



Experiências para todos os públicos



Entre atrações clássicas repaginadas e novidades temporárias, o Walt Disney World reforça seu compromisso com experiências que combinam tecnologia, arte e narrativa. Cada projeto promete surpreender visitantes de todas as idades e transformar o passeio no resort em momentos memoráveis.