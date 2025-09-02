Santos anuncia Victor Hugo, meio-campista ex-Flamengo

O Santos anunciou nesta terça-feira (2) a chegada de mais um nome para reforçar o elenco profissional. O meio-campista Victor Hugo, de 21 anos, foi contratado por empréstimo e assinou vínculo até 31 de julho de 2026.

Revelado na base do Flamengo, o atleta fez mais de 100 partidas pelo time principal, mas perdeu espaço nas últimas temporadas. Ele desembarca na Vila Belmiro após uma passagem pelo futebol turco com a camisa do Göztepe.

Experiente, apesar da pouca idade, o jogador tem entre as conquistas mais importantes o título da Libertadores (2022) e dois troféus da Copa do Brasil (em 2022 e 2024).

Nesta sua primeira passagem pelo futebol paulista, ele destacou a força do Santos e o fato de ter o astro Neymar como companheiro de equipe.

"Estou feliz demais e ansioso para jogar, para treinar. É um sonho sendo realizado. Assisto o Neymar no Santos desde muito pequeno. Ele foi o jogador que me fez me apaixonar de verdade pelo futebol. É uma honra, um prazer poder jogar com ele. Tenho certeza que vai dar muito certo", contou Victor Hugo.

O meio-campista chega para reforçar a equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda. Presente na Vila Belmiro na partida contra o Fluminense, ele comentou sobre a recepção da torcida e de sua expectativa para ajudar a equipe.

"Está sendo incrível. A torcida já mandou muitas mensagens no Instagram. Estou feliz demais por estar nesse clube gigante e espero poder ajudar o máximo possível. Fui no último jogo na Vila e não vejo a hora de estar podendo dar alegria para essa torcida. Tenho certeza que vai ser incrível, estou ansioso demais", concluiu.

O Santos, que vem realizando uma campanha bem abaixo do esperado, vem de empate com o Fluminense. Ameaçado pela zona do rebaixamento, a equipe tem os mesmos 22 pontos do Vitória (17º colocado e primeiro time na zona de descenso), mas figura na 16ª posição pelos critérios de desempate.

