São Paulo lança versão de manga longa da terceira camisa de 2025

O São Paulo Futebol Clube ganhou uma nova opção de uniforme nessa segunda-feira (1º). Trata-se da versão de manga longa da terceira camisa de 2025, desenvolvida pela fornecedora New Balance.



Assim como o modelo lançado em agosto, a camisa tem o preto como cor predominante e faz referência ao uniforme utilizado pelos goleiros na final do Mundial de Clubes de 2005, no Japão. Naquele jogo histórico, o Tricolor venceu o Liverpool por 1 a 0 e se tornou tricampeão mundial.



Entre os detalhes do novo modelo estão a gola estilo padre, acabamento em dourado cromado nas estrelas do escudo e no logotipo da fornecedora, além de uma faixa na manga direita que remete ao uniforme de 2005. O tecido é liso, com apliques em TPU (3D), e o produto conta ainda com autenticador oficial da marca.



A iniciativa dá sequência ao projeto da fornecedora de uniformes para 2025, que já havia lançado as camisas titular e reserva no primeiro semestre, também inspiradas no tricampeonato mundial.



A nova peça chega ao mercado com preço sugerido de R$ 369,99 e pode ser adquirida em lojas físicas oficiais do clube, no e-commerce da New Balance e na SAO Store.