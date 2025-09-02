DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Tricolor

São Paulo lança versão de manga longa da terceira camisa de 2025

A camisa tem o preto como cor predominante e faz referência ao uniforme utilizado pelos goleiros na final do Mundial de Clubes de 2005, no Japão

Natasha Werneck
02/09/2025 | 16:31
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O São Paulo Futebol Clube ganhou uma nova opção de uniforme nessa segunda-feira (1º). Trata-se da versão de manga longa da terceira camisa de 2025, desenvolvida pela fornecedora New Balance.

Assim como o modelo lançado em agosto, a camisa tem o preto como cor predominante e faz referência ao uniforme utilizado pelos goleiros na final do Mundial de Clubes de 2005, no Japão. Naquele jogo histórico, o Tricolor venceu o Liverpool por 1 a 0 e se tornou tricampeão mundial.

Entre os detalhes do novo modelo estão a gola estilo padre, acabamento em dourado cromado nas estrelas do escudo e no logotipo da fornecedora, além de uma faixa na manga direita que remete ao uniforme de 2005. O tecido é liso, com apliques em TPU (3D), e o produto conta ainda com autenticador oficial da marca.

A iniciativa dá sequência ao projeto da fornecedora de uniformes para 2025, que já havia lançado as camisas titular e reserva no primeiro semestre, também inspiradas no tricampeonato mundial.

A nova peça chega ao mercado com preço sugerido de R$ 369,99 e pode ser adquirida em lojas físicas oficiais do clube, no e-commerce da New Balance e na SAO Store.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.