Wanderson, do Mauá FC, conquista premiação no Paulista sub-23

Em Campinas, o Sindicato dos Atletas de São Paulo, em parceria com a FPF (Federação Paulista de Futebol), realizou na última segunda-feira (1º) a primeira edição da premiação dos melhores do Campeonato Paulista Sub-23. Entre os destaques, um atleta da região brilhou: o volante Wanderson Brandolise Martins, 19 anos, do Mauá FC, eleito a Revelação da Competição em votação feita por jogadores e treinadores dos clubes participantes. O jovem disputou 11 partidas ao longo do torneio.

“Primeiro, só tenho a agradecer a Deus por tudo que tem feito eu viver nesses últimos meses, tem sido um ano abençoado. Agradecer à minha família, meus amigos por sempre estarem comigo e apoiarem em tudo, ao Mauá por ter me dado essa oportunidade, ao treinador Thiago Constância, ao vice do Mauá, Betinho, e ao presidente Tegi. Com certeza, estou feliz demais por meu trabalho ser reconhecido em um evento e premiação tão grandes como foi essa”, celebrou o atleta.

Wanderson também destacou o desempenho coletivo da equipe.

“Todos estão de parabéns pelo empenho. Tive a oportunidade, a cada jogo, de mostrar o meu melhor, aprender e evoluir partida após partida. Essa é uma divisão muito disputada, então a cada rodada tínhamos que ser melhores do que na anterior. Graças a toda a comissão e aos meus companheiros de equipe, pudemos fazer uma boa competição. Isso me ajudou a chegar até aqui”, afirmou.

Natural de São Paulo, Wanderson nasceu em 2006 e chegou ao Mauá FC aos 16 anos. Ele já acumula passagens por duas edições do Paulista Sub-17, duas do Sub-20, uma Copa São Paulo de Futebol Júnior e duas participações no Paulista Sub-23.

Na Bezinha de 2025, o Mauá apresentou números consistentes: 16 jogos, com oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas. A equipe foi eliminada pelo Ecus, de Suzano, na semifinal.