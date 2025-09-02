Grande ABC tem 49 vagas em programa do Sebrae-SP com bolsas de até R$ 6,5 mil

Ao todo, o edital prevê 55 vagas para contratação imediata e 1.472 para cadastro reserva
O Sebrae-SP abriu inscrições para o Programa ALI (Agentes Locais de Inovação) – Produtividade, que oferece oportunidades de bolsas em todo o Estado de São Paulo. No Grande ABC, são 49 vagas disponíveis, incluindo início imediato e cadastro reserva.
Ao todo, o edital prevê 55 vagas para contratação imediata e 1.472 para cadastro reserva. As bolsas variam entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil, dependendo da função.
O programa seleciona profissionais para atuar junto a pequenos negócios, levando soluções inovadoras, identificando demandas e contribuindo para o aumento da produtividade das empresas atendidas.
Podem se inscrever pessoas com graduação em áreas como gestão, engenharias e dados. Já para as vagas com remuneração de R$ 6,5 mil, é necessário possuir pós-graduação stricto sensu, pois a atuação será como orientador.
A seleção terá três etapas:
- Prova de conhecimentos e redação;
- Comprovação documental;
- Entrevista.
O resultado final está previsto para 28 de novembro de 2025.
As inscrições ficam abertas até 19 de setembro e devem ser feitas exclusivamente online, no site do Sebrae-SP, onde também está disponível o edital completo.
