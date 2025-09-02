DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Nova contratação

Andreas escolhe camisa 8 no Palmeiras e fala em Seleção

Palmeiras gasta R$ 63 milhões e anuncia Andreas Pereira

02/09/2025 | 15:49
Fábio Menotti/Palmeiras
Fábio Menotti/Palmeiras


Principal contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, o meia Andreas Pereira conheceu a Academia de Futebol nesta terça-feira e deu suas primeiras declarações como jogador da equipe paulista. O jogador escolheu a camisa número oito, falou em seleção brasileira e disse estar pronto para a "maratona" de jogos da temporada brasileira.

"Foi uma escolha minha, gosto do número 8. Já usei a 18 em alguns clubes. Para mim, é um número especial, sei que vários jogadores com importância aqui já o vestiram e espero só retribuir e buscar ter sucesso com essa camisa", comentou o meio-campista, que está voltando ao futebol brasileiro.

"Conversei com o Abel (Ferreira) brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras", completou.

Será a segunda vez que Andreas jogará em solo brasileiro. A primeira foi no Flamengo, entre 2021 e 2022. Nos últimos anos, o jogador de 29 anos defendeu o Fulham, no Campeonato Inglês, o mais badalado do mundo atualmente.

"A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante", disse o atleta, que assinou contrato com o Palmeiras até 2028.

Na volta ao futebol nacional, Andreas terá pela frente o Brasileirão e a Copa do Brasil. E ele diz estar preparado para iniciar essa sequência de jogos, que pode se estender até o fim de dezembro. "Sei que o calendário tem muitos jogos um atrás do outro. Estou preparado. Acabei de fazer a pré-temporada no meu ex-clube e me sinto pronto para jogar, ajudar a equipe e ajudar o Palmeiras a vencer mais uma vez."

Como já foi inscrito no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, o meia já poderá estrear com a camisa do Palmeiras. Após a Data Fifa, iniciada na segunda-feira, o Palmeiras volta a campo no dia 13 para enfrentar o Internacional, em casa, pelo Brasileirão.

