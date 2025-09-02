Atendimentos no Hospital de Urgência de São Bernardo triplicam em 2025

O HU (Hospital de Urgência) de São Bernardo registrou crescimento expressivo no volume de pacientes atendidos nos primeiros seis meses deste ano. Entre janeiro e junho de 2025, a unidade realizou 94.765 atendimentos, contra 31.482 no mesmo período de 2024 — um salto de 201%.



A alta na procura está diretamente ligada à decisão da atual gestão municipal de abrir o hospital para casos de demanda espontânea, medida implementada logo no início do mandato. Antes, o acesso era restrito a encaminhamentos de outras unidades de saúde.



Segundo o secretário municipal de Saúde, Jean Gorinchteyn, a mudança exigiu reforço imediato nas equipes médicas e de enfermagem. “A abertura foi acompanhada de novas contratações e de investimentos que nos permitem dar respostas a essa demanda crescente”, disse.



Estrutura renovada



Além da ampliação do quadro de profissionais, o HU passou por melhorias estruturais. Mais de R$ 1 milhão foram aplicados em obras de readequação: novas salas administrativas foram transferidas para o primeiro andar, liberando espaço no térreo para ampliar a emergência.



O atendimento também ganhou reforços em conforto, como cadeiras novas na recepção e televisores. Para as crianças, foi criada uma brinquedoteca com desenhos, animações e atividades lúdicas.



Revitalização dos leitos



O secretário adjunto de Saúde, Romero Lima, destacou que a modernização alcançou todos os andares do hospital. Foram reformados banheiros, aplicados novos revestimentos em quartos e banheiros, e substituída a iluminação nos leitos, atendendo a pedidos das equipes de enfermagem.



“O objetivo é garantir condições mais adequadas de trabalho para os profissionais e segurança para os pacientes”, explicou.



Segurança e organização



A revitalização incluiu ainda pintura geral, polimento do piso, sinalização interna com diferenciação por cores e a criação de um novo espaço de informações para orientar usuários. O controle de entrada e saída também foi reforçado, com a instalação de cinco catracas — antes eram apenas duas.