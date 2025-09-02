Sidney Rezende é o novo nome do jornalismo do SBT

O jornalista Sidney Rezende passa a integrar a equipe do SBT, onde terá dupla atuação: no telejornal SBT Rio – 2ª Edição e como comentarista do SBT News, canal de notícias da emissora. Reconhecido por sua trajetória sólida no rádio e na televisão, ele será responsável por análises políticas e comentários sobre os principais assuntos do dia a dia.



Com mais de 40 anos de carreira, Rezende ajudou a fundar a GloboNews, comandou coberturas na TV Globo, foi comentarista da CNN Brasil e marcou presença em grandes rádios, como Tupi, CBN, Rádio Globo e BandNews FM.



Ao falar sobre o novo desafio, o jornalista destacou a importância de se juntar à emissora em um momento de mudanças no cenário da comunicação:

“Integrar o SBT num período tão intenso para o jornalismo brasileiro é motivo de orgulho. Quero contribuir para que a informação chegue ao público de forma clara e bem explicada”, afirmou.



A contratação faz parte da estratégia de fortalecimento do jornalismo do SBT. Além de sua participação diária no SBT Rio – 2ª Edição, apresentado por Lívia Mendonça, Sidney também produzirá conteúdos especiais para o SBT News em diferentes plataformas digitais.