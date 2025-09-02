DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Televisão

Sidney Rezende é o novo nome do jornalismo do SBT

Reconhecido por sua trajetória sólida no rádio e na televisão, ele será responsável por análises políticas e comentários sobre os principais assuntos do dia a dia

Natasha Werneck
02/09/2025 | 15:03
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O jornalista Sidney Rezende passa a integrar a equipe do SBT, onde terá dupla atuação: no telejornal SBT Rio – 2ª Edição e como comentarista do SBT News, canal de notícias da emissora. Reconhecido por sua trajetória sólida no rádio e na televisão, ele será responsável por análises políticas e comentários sobre os principais assuntos do dia a dia.

Com mais de 40 anos de carreira, Rezende ajudou a fundar a GloboNews, comandou coberturas na TV Globo, foi comentarista da CNN Brasil e marcou presença em grandes rádios, como Tupi, CBN, Rádio Globo e BandNews FM.

Ao falar sobre o novo desafio, o jornalista destacou a importância de se juntar à emissora em um momento de mudanças no cenário da comunicação:

“Integrar o SBT num período tão intenso para o jornalismo brasileiro é motivo de orgulho. Quero contribuir para que a informação chegue ao público de forma clara e bem explicada”, afirmou.

A contratação faz parte da estratégia de fortalecimento do jornalismo do SBT. Além de sua participação diária no SBT Rio – 2ª Edição, apresentado por Lívia Mendonça, Sidney também produzirá conteúdos especiais para o SBT News em diferentes plataformas digitais.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.