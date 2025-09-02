DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo Viagem

Em meio a rumores de romance com Vini Jr., Virginia visita estádio do Real Madrid

Influenciadora está solteira desde maio, quando terminou relacionamento com o cantor Zé Felipe

Yuri Kumano
 Especial para o Diário
02/09/2025 | 14:54
FOTO: Reprodução/Redes Sociais
FOTO: Reprodução/Redes Sociais


A influenciadora e empresária Virginia Fonseca, 26 anos, está em temporada de viagens pela Europa acompanhada de amigos. Atualmente em Madrid, capital da Espanha, ela aproveitou a passagem pela cidade para visitar o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, clube do atacante brasileiro Vinicius Jr, suposto affair da influencidora.

Após as postagens no Instagram, internautas especularam sobre o motivo da viagem. “Foi encontrar o Vini e levou os amigos para disfarçar”, comentou um seguidor. Os rumores sobre um possível romance entre os dois começaram em julho, quando Virginia marcou presença no aniversário do jogador, poucos meses depois do fim de seu relacionamento com Zé Felipe.

A influenciadora, no entanto, afirmou que o tour pelo estádio foi um pedido do amigo Herbert Gomes, que a acompanha na viagem. Apesar das especulações, até o momento, nem Virginia nem Vinicius Júnior se pronunciaram publicamente sobre o possível relacionamento.


