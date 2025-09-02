Camila Cabello vai voltar com o Fifth Harmony? Cantora se manifesta

Após a euforia causada pela reunião surpresa do Fifth Harmony no show dos Jonas Brothers, em Dallas, no último domingo (31), uma pergunta tomou conta das redes sociais: Camila Cabello pode voltar para a girl band?



A ex-integrante, que deixou o grupo em 2016 para seguir carreira solo, quebrou o silêncio nesta semana ao reagir à publicação oficial do Fifth Harmony no Instagram. O gesto foi simples — quatro corações deixados no vídeo da apresentação —, mas suficiente para incendiar a expectativa dos fãs.



A volta das integrantes Ally Brooke, Normani, Lauren Jauregui e Dinah Jane foi a primeira desde o hiato anunciado em 2018, reacendendo rumores de novos projetos em grupo. A ausência de Camila, no entanto, não passou despercebida.



Fãs rapidamente lotaram as redes sociais com especulações sobre uma reaproximação. Muitos acreditam que os corações deixados pela artista são um sinal de que as antigas divergências ficaram para trás.



Por enquanto, não há confirmação de um retorno oficial. O que se sabe é que Camila mantém a carreira solo ativa e está prestes a desembarcar no Brasil: a cantora se apresenta no festival The Town, em São Paulo, no dia 14 de setembro.



Até lá, a dúvida permanece: foi só um gesto de carinho ou o primeiro indício de uma volta histórica do Fifth Harmony?