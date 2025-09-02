Energia solar ganha espaço: saiba como investir e garantir economia de até 90% na conta de luz

A energia solar deixou de ser apenas uma tendência e se consolidou como uma das principais soluções para quem busca economia, sustentabilidade e previsibilidade nos gastos com eletricidade. Mas diante da variedade de tecnologias disponíveis, existem dúvidas sobre como escolher o sistema fotovoltaico mais adequado para as necessidades, seja residencial ou empresarial.

De acordo com Rodrigo Bourscheidt, CEO da Energy+, rede de tecnologia em energias renováveis, o primeiro passo é entender o perfil de consumo. “Não existe uma solução única para todos. A escolha do sistema ideal começa pela análise da conta de luz, identificando o histórico de uso dos últimos meses. A partir disso, é possível calcular a potência necessária para suprir essa demanda de forma eficiente”, explica.

O especialista sinalizou passos fundamentais para identificar o perfil, e escolher o sistema fotovoltaico ideal. São eles:

Potência sob medida - O dimensionamento correto evita dois problemas comuns: sistemas subdimensionados, que não geram energia suficiente, e superdimensionados, que encarecem o investimento inicial sem necessidade. “É fundamental buscar um equilíbrio entre capacidade de geração e custo-benefício. Projetos personalizados garantem que o cliente produza exatamente a energia que precisa, sem desperdícios”, acrescenta Bourscheidt.



Tipos de painéis e tecnologias - O mercado conta hoje com diferentes modelos de painéis solares, que variam em rendimento, durabilidade e custo. Os mais comuns são os monocristalinos, que têm maior eficiência e ocupam menos espaço, e os policristalinos, que são mais acessíveis, embora exijam uma área maior para atingir a mesma produção de energia. “Além do tipo de painel, também é importante considerar a tecnologia de inversores, que transformam a energia gerada em eletricidade utilizável. Um bom inversor aumenta o desempenho do sistema e garante maior confiabilidade”, ressalta Rodrigo.



Estrutura e local de instalação - Outro ponto decisivo é a área disponível para a instalação. Telhados com boa orientação solar e ausência de sombreamento são ideais, mas em casos de limitações, é possível optar por estruturas de solo. “Um projeto bem feito avalia não apenas o potencial de geração, mas também aspectos como resistência da cobertura, posição em relação ao sol e até mesmo a estética da instalação”, observa Bourscheidt.



Investimento e retorno - O custo inicial ainda é uma das maiores dúvidas dos consumidores. No entanto, o executivo lembra que o sistema fotovoltaico deve ser encarado como um investimento de médio e longo prazo. “O retorno costuma vir em poucos anos, e a economia pode chegar a até 90% na conta de luz. Além disso, o imóvel que recebe o sistema solar se torna mais valorizado”, afirma.



Apoio especializado faz diferença - Por se tratar de um investimento estratégico, a recomendação é sempre contar com empresas especializadas. “Um fornecedor experiente oferece desde o estudo de viabilidade até o acompanhamento da instalação e suporte pós-venda. Isso dá segurança para o cliente e garante que o sistema funcione com a máxima eficiência ao longo de sua vida útil, que pode ultrapassar 25 anos”, conclui o CEO da Energy+.

