Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Senai e BNDES lançam chamada de R$ 56 milhões para digitalização da indústria

02/09/2025 | 14:10
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vão disponibilizar R$ 56 milhões em recursos não reembolsáveis para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) em indústria 4.0.

Empresas de tecnologia devem submeter as propostas até dia 12 por meio da chamada B+P - Smart Factory BNDES/2025. Os recursos serão aplicados em projetos para micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs) dentro do programa federal Brasil Mais Produtivo. Serão selecionadas até 100 propostas.

São tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0 sensores, aplicações móveis, robôs autônomos e colaborativos, simuladores, inteligência artificial, entre outros.

As soluções desenvolvidas com o recurso devem ser validadas em ambiente real de produção em, pelo menos, 12 MPMEs. Isso garante que as tecnologias não fiquem restritas a laboratórios, mas sejam testadas em fábricas, com evidências de impacto na produtividade.

Essa é a 9ª edição da Smart Factory - a primeira foi em 2022. Desde então, a chamada teve 147 projetos e investiu cerca de R$ 66 milhões em recursos não reembolsáveis. Mais de 3.600 indústrias espalhadas por 14 Estados brasileiros validaram as tecnologias desenvolvidas com o recurso.


