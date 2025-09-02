DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Viral Titulo Saúde

Mais de 20 milhões de brasileiros têm diabetes, revela estudo

Especialista em medicina preventiva e hormonologia, explica a relação entre diabetes e a obesidade

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 14:03
FOTO: Freepik
FOTO: Freepik


O diabetes é uma doença causada pela insuficiência da produção de insulina, hormônio responsável por regular os níveis de glicose no sangue e garantir energia ao organismo. O aumento da glicemia pode ocasionar complicações no coração, nas artérias, nos olhos e rins e até nos nervos. 

Dados recentes do Ministério da Saúde indicam que, no país, aproximadamente 20 milhões de pessoas convivem com a doença. O diabetes mellitus pode se apresentar em níveis diferentes, como diabetes tipo 1, tipo 2, pré-diabetes e a diabetes gestacional. 

Diabetes gestacional

Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, estima-se que 18% das mulheres desenvolvem a doença durante a gestação. A condição, apesar de temporária, consiste no aumento do açúcar no sangue, e pode causar complicações tanto para a gestante como também para o bebê.

Pré-diabetes

O estado não apresenta sintomas e o diagnóstico é realizado por meio de exames de rotina. Normalmente é entendido como um sinal de alerta e pode ser revertido.  

Diabetes tipo 1

O Diabetes Melito tipo 1 é uma doença crônica não transmissível e está associada à hereditariedade. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil estima-se que ocorram 25,6 casos por 100.000 habitantes a cada ano, caracterizando-se por uma incidência elevada. Entre os sintomas, destacam-se: micção frequente, cansaço, sede excessiva e a sensação de visão turva. A doença é geralmente diagnosticada na infância, mas adultos também podem desenvolvê-la. 

Diabetes tipo 2

O Diabetes Melito tipo 2 está associado ao sobrepeso, sedentarismo, hipertensão, triglicerídeos elevados e hábitos de vida inadequados. De acordo com o Ministério da Saúde, a condição corresponde a 90% dos diagnósticos no país. 

O médico clínico geral Dr. Marcelo Bechara, especialista em Hormonologia com foco em obesidade e Reposição Hormonal Masculina, explica a relação entre a diabetes e o sobrepeso. “Sabe-se que a obesidade é uma doença que contribui para o desenvolvimento de outros problemas, incluindo a diabetes. Portanto, quanto maior o consumo de açúcar, maior a probabilidade de desenvolver diabetes”, explica o Bechara.  

O médico destaca ainda a importância dos exames de rotina, bem como a consideração do histórico familiar, além da adoção de exercícios físicos e uma alimentação equilibrada.

“É importante procurar o seu médico para realizar check-ups preventivos. A pré-diabetes, por exemplo, é reversível e em decorrência da ausência dos sintomas combinados carência dos exames de rotina, alguns pacientes evoluem o quadro para o diabetes tipo 2. Outro ponto interessante é a ingestão de alimentos saudáveis e a prática de atividades físicas regularmente”, conclui o especialista.

