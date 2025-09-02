DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Esportes Titulo Tricolor

Atacante Emiliano Rigoni negocia retorno ao São Paulo

Em 2024/25, o argentino pouco foi aproveitado: entrou em campo apenas uma vez, nos minutos finais do confronto diante do Querétaro, pela sétima rodada do torneio nacional

Do Diário do Grande ABC
02/09/2025 | 12:37
FOTO: Rubens Chiri/saopaulofc.net
FOTO: Rubens Chiri/saopaulofc.net


O São Paulo trabalha nos bastidores para repatriar Emiliano Rigoni, atualmente no León, do México. O atacante argentino viveu o melhor momento de sua passagem pelo futebol brasileiro justamente sob o comando de Hernán Crespo, quando vestiu a camisa do Tricolor.

A diretoria corre contra o tempo, já que o prazo de inscrições na janela de transferências termina nesta terça-feira (2).

Depois de deixar o Morumbi, Rigoni passou a atuar em clubes da Concacaf. Primeiro, defendeu o Austin FC, nos Estados Unidos, e depois se transferiu para o León. Na temporada passada pelo time mexicano, disputou 17 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Em 2024/25, o argentino pouco foi aproveitado: entrou em campo apenas uma vez, nos minutos finais do confronto diante do Querétaro, pela sétima rodada do torneio nacional.


