Atacante Emiliano Rigoni negocia retorno ao São Paulo

O São Paulo trabalha nos bastidores para repatriar Emiliano Rigoni, atualmente no León, do México. O atacante argentino viveu o melhor momento de sua passagem pelo futebol brasileiro justamente sob o comando de Hernán Crespo, quando vestiu a camisa do Tricolor.

A diretoria corre contra o tempo, já que o prazo de inscrições na janela de transferências termina nesta terça-feira (2).

Depois de deixar o Morumbi, Rigoni passou a atuar em clubes da Concacaf. Primeiro, defendeu o Austin FC, nos Estados Unidos, e depois se transferiu para o León. Na temporada passada pelo time mexicano, disputou 17 partidas, marcou um gol e deu uma assistência.

Em 2024/25, o argentino pouco foi aproveitado: entrou em campo apenas uma vez, nos minutos finais do confronto diante do Querétaro, pela sétima rodada do torneio nacional.