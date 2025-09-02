DGABC
Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

Santos recebe Festival de Orquídeas com entrada gratuita

O evento reúne mais de 8 mil exemplares, incluindo orquídeas, suculentas, cactos, samambaias e outras plantas ornamentais, em um verdadeiro espetáculo natural que antecipa a primavera

Natasha Werneck
02/09/2025 | 12:23
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Quem busca um passeio cheio de cores, aromas e natureza pode se programar para visitar o Festival de Orquídeas e Flores, que acontece de 5 a 7 de setembro no Jardim Botânico Chico Mendes, em Santos — a apenas uma hora de carro do Grande ABC.

O evento reúne mais de 8 mil exemplares, incluindo orquídeas, suculentas, cactos, samambaias e outras plantas ornamentais, em um verdadeiro espetáculo natural que antecipa a primavera. A entrada é gratuita, e os visitantes podem aproveitar expositores especializados, venda de plantas a preços acessíveis e food trucks que completam o passeio em família.

“O festival oferece a oportunidade de conhecer espécies raras e populares, aprender com especialistas e levar para casa um pouco da beleza e do perfume das flores”, comenta Bento Souza, organizador do evento.

Informações para o público

- Quando: 5 a 7 de setembro

Horário: sexta e sábado, das 9h às 18h | domingo, das 9h às 16h

Local: Jardim Botânico Chico Mendes – R. João Fraccaroli, s/n, Bom Retiro, Zona Noroeste, Santos

Entrada: gratuita

Além de um passeio para admirar a natureza, o festival é uma oportunidade para quem mora na região do Grande ABC fugir da rotina urbana e aproveitar um fim de semana entre flores, aromas e cores, a apenas uma hora de distância.


