Disney+ divulga trailer e pôster de 'Chad Powers: O Quarterback'

O enredo acompanha Russ Holliday (Glen Powell), um quarterback cujo futuro promissor no futebol americano universitário foi destruído por um erro há oito anos

Natasha Werneck
02/09/2025 | 12:02
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução


O Disney+ revelou nesta terça-feira (2) o trailer e o pôster da nova série de comédia original Chad Powers: O Quarterback, que estreia em 30 de setembro, com os dois primeiros episódios disponíveis imediatamente. Depois disso, a plataforma lançará um novo episódio a cada semana.

O enredo acompanha Russ Holliday (Glen Powell), um quarterback cujo futuro promissor no futebol americano universitário foi destruído por um erro há oito anos. Agora, ele tenta ressuscitar a carreira assumindo a identidade do excêntrico Chad Powers, um jogador talentoso que se junta ao South Georgia Catfish. A série promete uma mistura de humor, drama esportivo e personagens marcantes.

Criada por Glen Powell e Michael Waldron, que também assinam como produtores executivos, a série conta com o apoio de Eli Manning e Peyton Manning, através da Omaha Productions, e colaboração da ESPN. Powell ainda participa como cocriador, corroteirista e produtor executivo pela Barnstorm Productions. A direção e produção executiva incluem Tony Yacenda, garantindo uma abordagem criativa e divertida da história.

Elenco principal

Além de Glen Powell, o elenco conta com:

- Perry Mattfeld como Ricky

Quentin Plair como treinador Byrd

Wynn Everett como Tricia Yeager

Frankie A. Rodriguez como Danny

Steve Zahn como treinador Jake Hudson


