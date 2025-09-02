Disney+ divulga trailer e pôster de 'Chad Powers: O Quarterback'

O Disney+ revelou nesta terça-feira (2) o trailer e o pôster da nova série de comédia original Chad Powers: O Quarterback, que estreia em 30 de setembro, com os dois primeiros episódios disponíveis imediatamente. Depois disso, a plataforma lançará um novo episódio a cada semana.



O enredo acompanha Russ Holliday (Glen Powell), um quarterback cujo futuro promissor no futebol americano universitário foi destruído por um erro há oito anos. Agora, ele tenta ressuscitar a carreira assumindo a identidade do excêntrico Chad Powers, um jogador talentoso que se junta ao South Georgia Catfish. A série promete uma mistura de humor, drama esportivo e personagens marcantes.



Criada por Glen Powell e Michael Waldron, que também assinam como produtores executivos, a série conta com o apoio de Eli Manning e Peyton Manning, através da Omaha Productions, e colaboração da ESPN. Powell ainda participa como cocriador, corroteirista e produtor executivo pela Barnstorm Productions. A direção e produção executiva incluem Tony Yacenda, garantindo uma abordagem criativa e divertida da história.



Elenco principal



Além de Glen Powell, o elenco conta com:



- Perry Mattfeld como Ricky



- Quentin Plair como treinador Byrd



- Wynn Everett como Tricia Yeager



- Frankie A. Rodriguez como Danny



- Steve Zahn como treinador Jake Hudson