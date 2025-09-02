DGABC
DGABC

Terça-Feira, 2 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Premiações

'Ainda Estou Aqui' é escolhido Melhor Filme do Ano pela crítica internacional

Com este prêmio, o filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais

02/09/2025 | 14:05
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Pela primeira vez na história, um longa-metragem brasileiro vai ganhar um Fipresci (Grand Prix da Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica), que conta com membros de 75 países. E o escolhido foi o multi-premiado Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que estará presente na cerimônia de premiação marcada para o dia 19 de setembro, durante o Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha.

Com este prêmio, o filme estrelado por Fernanda Torres acumula 61 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Oscar de Melhor Filme Internacional; o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama (Fernanda Torres); seis prêmios do júri popular nos festivais de Rotterdam; Vancouver; Mill Valley e Philadelphia Film Festival, nos Estados Unidos; Pessac, na França e na Mostra Internacional de Cinema de S. Paulo e 13 prêmios Grande Otelo, concedidos pela Academia Brasileira de Cinema. O longa foi selecionado para mais de 50 festivais pelo Brasil e pelo mundo.

Ainda Estou Aqui acompanha o drama da família Paiva depois que Rubens Paiva é levado por militares a paisana e desaparece. Eunice Paiva, cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas, é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e para seus filhos. O filme foi baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, um dos cinco filhos do casal.

LEIA TAMBÉM: Cineclube de Santo André exibe filmes nacionais premiados nesta quarta-feira (3)


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.