Saída de Bonner e chegada de Tralli ao 'Jornal Nacional' ganha repercussão

As mudanças anunciadas pela TV Globo em seu núcleo de jornalismo movimentaram as redes sociais nesta segunda-feira, 1º. Com a saída de William Bonner da bancada do Jornal Nacional e a chegada de César Tralli para substituí-lo, diversos nomes do meio artístico e jornalístico demonstraram apoio e carinho aos profissionais envolvidos nas transições.

Após quase três décadas como apresentador do principal telejornal do País, e 26 anos também como editor-chefe, Bonner deixará o JN no dia 3 de novembro. Ele seguirá para o Globo Repórter, onde dividirá a apresentação com Sandra Annenberg. Em seu lugar, Tralli assume ao lado de Renata Vasconcellos, no dia 4.

Astrid Fontenelle, apresentadora do GNT, destacou a admiração por Tralli e celebrou a nova etapa de Bonner: "O Tralli é um perfil que eu gosto bastante de jornalista. E bom descanso para o Bonner, mas ele não vai descansar, vai pro Globo Repórter, que é um sonho antigo dele. Não é maravilhoso sonhar e realizar?". Ela ainda completou: "Uma jornada vitoriosa. Parabéns, Bonner! Deverá ser aplaudido de pé pela redação do JN e por mim".

Fátima Bernardes, ex-mulher e ex-companheira de bancada de Bonner, também se manifestou. "Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns William por sua história até aqui", escreveu a apresentadora.

Sandra Annenberg, que dividirá a apresentação do Globo Repórter com Bonner, usou as redes para celebrar a parceria e desejar sorte aos colegas. "Caríssimos todos, William, amigo, parabéns pela trajetória e seja muito bem-vindo ao Globo Repórter! César Tralli, meu caro, toda sorte do mundo na nova empreitada! Cris Sousa Cruz, você sabe que te amo e te desejo tudo de melhor! Sejam todos muito felizes nos novos caminhos! E continuemos juntos".

Entre as homenagens, chamou atenção a de Ticiane Pinheiro, esposa de Tralli, que compartilhou uma montagem de fotos com o jornalista e um texto afetuoso: "Parabéns, meu amor! Estarei ao seu lado torcendo e te aplaudindo sempre. Te amo!", escreveu a apresentadora.

Luciano Huck também homenageou Bonner e parabenizou o novo âncora do JN: "César Tralli carrega consigo o jornalismo sério, talentoso e comprometido que já conquistou o respeito do público e dos colegas. Agora, assume uma missão tão nobre quanto desafiadora. Tenho plena confiança de que a história seguirá em mãos firmes e seguras. Boa sorte no novo ciclo que em breve se inicia".

A repórter Evelyn Rodrigues também fez questão de se manifestar sobre a transição no telejornal: "Jornada inspiradora para todo mundo que ama essa profissão! Que honra ter tido algumas matérias anunciadas por esse ícone! Fim de uma era".

Além da nova dupla no Globo Repórter, a Globo anunciou outras mudanças. A vaga de Tralli no Jornal Hoje será ocupada por Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer passará a apresentar o Hora 1, responsável por abrir a programação jornalística do dia. A atual editora-chefe adjunta do JN, Cristiana Sousa Cruz, parceira de Bonner há seis anos na função, assumirá o posto de editora-chefe.