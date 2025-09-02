Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 2 de setembro de 2025

Indulto a Bolsonaro

‘Tarcísio de Freitas traz verba e solta o verbo’ (Primeira Página, dia 30). O governador de São Paulo, como afronta à Nação, em entrevista ao Diário, disse sem se ruborizar que se for eleito presidente da República, em 2026, e Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado, for condenado e preso, seu primeiro ato no Planalto será conceder indulto ao ex-presidente! Lamentável. Falta de pudor democrático é o que demonstra, infelizmente, nesta declaração o governador do principal Estado da Nação! Só faltou a Tarcísio dizer que vai se juntar a Eduardo Bolsonaro, nos EUA, e reforçar solicitação a Donald Trump, para que aplique mais tarifaço contra o Brasil.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)





Julgamento de Bolsonaro

Um alerta aos 59 milhões de brasileiros que “ousaram” votar em Bolsonaro: esse julgamento de cartas marcadas no STF (Supremo Tribunal Federal) contra o tal górpi não é apenas contra ele e sim contra quem ousou votar contra o “sistema” iniciado há 40 anos. Aquela turma que entra eleição, sai eleição, está naquele centrão, que aparentemente não tem lado, mas nos bastidores se locupleta do dinheiro público travestido de “isentão”, bonzinho. Que luta contra a pobreza, mas ela não sai do Brasil justamente porque se alimenta dela. Vamos precisar de muito estômago para assistir ao julgamento de Bolsonaro a partir de 2/9. Aquela turma de iluministros que há muito enterraram nossa democracia, dizendo estar protegendo-a!

Beatriz Campos - Capital





Tabagismo

‘Na região, 1.322 pessoas fazem tratamento contra o tabagismo’ (Setecidades, dia 29). Nestes dias em que se dá preferência ao cigarro eletrônico e a outros tipos de tabacos, infelizmente não temos muito a comemorar. É histórico o quanto o cigarro levou à morte mulheres e homens que encontraram no mesmo falso bem-estar. É preciso mais que um simples desejo para pôr um fim neste hábito mortal. O cigarro também é maléfico para quem está ao redor do fumante, traz várias doenças graves, mais de 14 tipos de câncer além de doenças respiratórias, cardiovasculares, envelhecimento precoce, fertilidade e outros.

Cecél Garcia - Santo André





Gravidez precoce – 1

‘Por mês, 8 meninas de 10 a 14 anos engravidam na região’ (Setecidades, dia 31). Em 1972, o cantor norte-americano B.J. Thomas lançou uma canção com o título Rock and Roll Lullaby que inicia contando, em tradução livre: “Ela estava com apenas 16 anos e estava completamente só, quando me trouxe ao mundo. Assim, nós crescemos juntos, minha mãe criança e eu”. A canção é bela, fez muito sucesso, mas retrata uma triste realidade: “criança” criando criança. Na época, foi muito tocada em bailes. Como é de andamento lento, casais jovens dançavam juntinhos, pensando que a letra falava sobre um caso romântico. Não era. Era sobre a maternidade precoce e os tempos difíceis que ambos viviam juntos. À época, também, na região, havia adolescentes grávidas, que não puderam aproveitar uma das fases maravilhosas, que foi dançar coladinho com seu par sob a canção Rock and Roll Lullaby. Dizem que tempos difíceis criam pessoas fortes. Espero que isso aconteça com as futuras mães jovens.





Paulo Moriassu Hijo - São Caetano





Gravidez precoce – 2

A atuação do consórcio entre cidades do Grande ABC é o primeiro passo para combater a maternidade de adolescentes. Tão tenras para começar a viver a vida com uma criança nos braços. Literalmente uma criança criando outra. Meninas que sofrem bloqueio brutal com a gravidez, muitas vezes indesejada, mas que terão consequên-cias para o resto da vida. Embora gravidez não seja doença, precisa e deve ser planejada.

João Camargo - Capital





Palmeiras

‘Palmeiras vacila e Corinthians deixa torcida querendo mais’ (Esportes, ontem). O grande time do Palmeiras não consegue ganhar do Corinthians. Mesmo descansado e com uma equipe completa e caríssima, fracassou. Realmente, o tempo de Abel Ferreira já passou.





José Fernando de Assis Moura - São Bernardo